VÍDEO: Lil Nas X é hospitalizado após ser flagrado andando seminu pelas ruas de Los Angeles

Artista foi encontrado na rua andando de cueca e está em hospital para tratamento

Felipe Sena

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 22:17

Artista foi detido pela polícia Crédito: Reprodução | Twitter

O cantor pop Lil Nas X foi gravado andando pelas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (21). No vídeo, o artista de 26 anos caminha de maneira desordenada e parece não estar ciente do que estava fazendo.

Na gravação que repercutiu em redes sociais como o X, antigo Twitter, Lil Nas X aponta para câmera de uma pessoa que está dentro de um carro, sorri, fala sobre ir em uma festa e em seguida coloca um cone laranja na cabeça.

A suspeita é de uma overdose. De acordo com fontes próximas ao site TMZ, foi informado que policiais o encontraram caminhando na rua. Depois dele ter apresentado resistência, os policiais os deteram. Os policiais informaram aos paramédicos que era possível uma overdose e Nas foi transportado para um hospital.

A polícia ainda informou que Nas pode responder por acusações, mas por enquanto, ele será tratado no hospital. No X, alguns fãs do artista se manifestaram sobre a situação, e apontaram racismo na falta de empatia com o artista, que pode estar enfrentando problemas mentais.

“Vejo que quando a treta de artistas pretos tendo problemas psicológicos o povo não tem empatia, Lil Nas X, merecer respeito e cuidado!”, disse um usuário da rede social.

A assessoria do artista não se pronunciou publicamente sobre o assunto até o momento.