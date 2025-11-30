Cor e número da sorte: o domingo (30 de novembro) chega com respostas importantes para os signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 30 de novembro de 2025 às 09:00
A energia de domingo favorece pequenos ajustes, leveza mental e retomada do foco interno. É um dia bom para alinhar expectativas e se recolocar no próprio eixo. Veja a previsão.
Áries: Hoje é dia de desacelerar sem culpa. Você percebe o que precisa reorganizar e encontra um ritmo mais confortável para fechar o mês com mais clareza. Dica cósmica: Priorize descanso ativo, algo leve que mantenha sua mente arejada.
Cor da sorte: coral
Número da sorte: 12
Touro: A conexão emocional fala mais alto. Você se aproxima de pessoas queridas e se sente mais aberta a conversas que fortalecem vínculos. Dica cósmica: Dê valor ao que é simples, mas profundo.
Cor da sorte: rosa chá
Número da sorte: 6
Gêmeos: A comunicação flui bem e você resolve pendências com facilidade. Bom dia para reorganizar agenda e dar direção ao início da semana. Dica cósmica: Uma mensagem enviada na hora certa muda tudo.
Cor da sorte: amarelo suave
Número da sorte: 23
Câncer: Seu domingo favorece reconforto e acolhimento. Você se sente mais segura para fazer escolhas pessoais importantes. Dica cósmica: Escute sua intuição emocional antes de pedir opinião dos outros.
Cor da sorte: pêssego
Número da sorte: 8
Leão: Um insight importante surge e te faz ajustar planos. Seu brilho vem mais na introspecção do que na ação. Dica cósmica: Pare uns minutos, o que você busca já está tentando aparecer.
Cor da sorte: dourado claro
Número da sorte: 19
Virgem: Você recupera energia mental analisando o que deu certo no mês. Conversas produtivas te ajudam a iniciar dezembro alinhada. Dica cósmica: Menos cobrança, mais leveza prática.
Cor da sorte: menta
Número da sorte: 4
Libra: O dia favorece estabilidade. Você coloca limites com mais naturalidade e escolhe o que realmente te faz bem. Dica cósmica: Não tenha medo de desapontar quem sempre esperou demais.
Cor da sorte: azul claro
Número da sorte: 17
Escorpião: Você se sente mais intuitiva e sensível. Decisões internas ficam mais claras e a semana começa com propósito. Dica cósmica: Deixe ir o que pesa; hoje isso fica mais fácil.
Cor da sorte: ameixa suave
Número da sorte: 9
Sagitário: O domingo te inspira a planejar algo novo. Seu entusiasmo volta e você encontra motivação para o que parecia estagnado. Dica cósmica: Um gesto simples abre portas maiores.
Cor da sorte: laranja suave
Número da sorte: 31
Capricórnio: Você entra em modo organização emocional. Um entendimento importante te ajuda a avançar na segunda com mais firmeza. Dica cósmica: Reestruture antes de se cobrar resultados.
Cor da sorte: areia
Número da sorte: 3
Aquário: O dia traz espontaneidade. Uma conversa inesperada pode mudar sua perspectiva sobre um assunto antigo. Dica cósmica: Não subestime encontros casuais.
Cor da sorte: lilás
Número da sorte: 14
Peixes: Você está sensível, mas focada. O domingo favorece alinhamento interno e decisões intuitivas que fortalecem sua segurança. Dica cósmica: Preste atenção no que te acalma; ali está sua resposta.
Cor da sorte: verde água
Número da sorte: 5