ASTROLOGIA

Cor e número da sorte: o domingo (30 de novembro) chega com respostas importantes para os signos

A energia favorece entendimento interno e reconexões significativas

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

A energia de domingo favorece pequenos ajustes, leveza mental e retomada do foco interno. É um dia bom para alinhar expectativas e se recolocar no próprio eixo. Veja a previsão.

Áries: Hoje é dia de desacelerar sem culpa. Você percebe o que precisa reorganizar e encontra um ritmo mais confortável para fechar o mês com mais clareza. Dica cósmica: Priorize descanso ativo, algo leve que mantenha sua mente arejada.

Cor da sorte: coral

Número da sorte: 12

Touro: A conexão emocional fala mais alto. Você se aproxima de pessoas queridas e se sente mais aberta a conversas que fortalecem vínculos. Dica cósmica: Dê valor ao que é simples, mas profundo.

Cor da sorte: rosa chá

Número da sorte: 6

Gêmeos: A comunicação flui bem e você resolve pendências com facilidade. Bom dia para reorganizar agenda e dar direção ao início da semana. Dica cósmica: Uma mensagem enviada na hora certa muda tudo.

Cor da sorte: amarelo suave

Número da sorte: 23

O erro que cada signo mais comete nas relações 1 de 12

Câncer: Seu domingo favorece reconforto e acolhimento. Você se sente mais segura para fazer escolhas pessoais importantes. Dica cósmica: Escute sua intuição emocional antes de pedir opinião dos outros.

Cor da sorte: pêssego

Número da sorte: 8

Leão: Um insight importante surge e te faz ajustar planos. Seu brilho vem mais na introspecção do que na ação. Dica cósmica: Pare uns minutos, o que você busca já está tentando aparecer.

Cor da sorte: dourado claro

Número da sorte: 19

Virgem: Você recupera energia mental analisando o que deu certo no mês. Conversas produtivas te ajudam a iniciar dezembro alinhada. Dica cósmica: Menos cobrança, mais leveza prática.

Cor da sorte: menta

Número da sorte: 4

Libra: O dia favorece estabilidade. Você coloca limites com mais naturalidade e escolhe o que realmente te faz bem. Dica cósmica: Não tenha medo de desapontar quem sempre esperou demais.

Cor da sorte: azul claro

Número da sorte: 17

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Escorpião: Você se sente mais intuitiva e sensível. Decisões internas ficam mais claras e a semana começa com propósito. Dica cósmica: Deixe ir o que pesa; hoje isso fica mais fácil.

Cor da sorte: ameixa suave

Número da sorte: 9

Sagitário: O domingo te inspira a planejar algo novo. Seu entusiasmo volta e você encontra motivação para o que parecia estagnado. Dica cósmica: Um gesto simples abre portas maiores.

Cor da sorte: laranja suave

Número da sorte: 31

Capricórnio: Você entra em modo organização emocional. Um entendimento importante te ajuda a avançar na segunda com mais firmeza. Dica cósmica: Reestruture antes de se cobrar resultados.

Cor da sorte: areia

Número da sorte: 3

Aquário: O dia traz espontaneidade. Uma conversa inesperada pode mudar sua perspectiva sobre um assunto antigo. Dica cósmica: Não subestime encontros casuais.

Cor da sorte: lilás

Número da sorte: 14

Peixes: Você está sensível, mas focada. O domingo favorece alinhamento interno e decisões intuitivas que fortalecem sua segurança. Dica cósmica: Preste atenção no que te acalma; ali está sua resposta.

Cor da sorte: verde água