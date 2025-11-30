Acesse sua conta
Cor e número da sorte: o domingo (30 de novembro) chega com respostas importantes para os signos

A energia favorece entendimento interno e reconexões significativas

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos
Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

A energia de domingo favorece pequenos ajustes, leveza mental e retomada do foco interno. É um dia bom para alinhar expectativas e se recolocar no próprio eixo. Veja a previsão.

Áries: Hoje é dia de desacelerar sem culpa. Você percebe o que precisa reorganizar e encontra um ritmo mais confortável para fechar o mês com mais clareza. Dica cósmica: Priorize descanso ativo, algo leve que mantenha sua mente arejada.

Cor da sorte: coral

Número da sorte: 12

Touro: A conexão emocional fala mais alto. Você se aproxima de pessoas queridas e se sente mais aberta a conversas que fortalecem vínculos. Dica cósmica: Dê valor ao que é simples, mas profundo.

Cor da sorte: rosa chá

Número da sorte: 6

Gêmeos: A comunicação flui bem e você resolve pendências com facilidade. Bom dia para reorganizar agenda e dar direção ao início da semana. Dica cósmica: Uma mensagem enviada na hora certa muda tudo.

Cor da sorte: amarelo suave

Número da sorte: 23

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Seu domingo favorece reconforto e acolhimento. Você se sente mais segura para fazer escolhas pessoais importantes. Dica cósmica: Escute sua intuição emocional antes de pedir opinião dos outros.

Cor da sorte: pêssego

Número da sorte: 8

Leão: Um insight importante surge e te faz ajustar planos. Seu brilho vem mais na introspecção do que na ação. Dica cósmica: Pare uns minutos, o que você busca já está tentando aparecer.

Cor da sorte: dourado claro

Número da sorte: 19

Virgem: Você recupera energia mental analisando o que deu certo no mês. Conversas produtivas te ajudam a iniciar dezembro alinhada. Dica cósmica: Menos cobrança, mais leveza prática.

Cor da sorte: menta

Número da sorte: 4

Libra: O dia favorece estabilidade. Você coloca limites com mais naturalidade e escolhe o que realmente te faz bem. Dica cósmica: Não tenha medo de desapontar quem sempre esperou demais.

Cor da sorte: azul claro

Número da sorte: 17

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Escorpião: Você se sente mais intuitiva e sensível. Decisões internas ficam mais claras e a semana começa com propósito. Dica cósmica: Deixe ir o que pesa; hoje isso fica mais fácil.

Cor da sorte: ameixa suave

Número da sorte: 9

Sagitário: O domingo te inspira a planejar algo novo. Seu entusiasmo volta e você encontra motivação para o que parecia estagnado. Dica cósmica: Um gesto simples abre portas maiores.

Cor da sorte: laranja suave

Número da sorte: 31

Capricórnio: Você entra em modo organização emocional. Um entendimento importante te ajuda a avançar na segunda com mais firmeza. Dica cósmica: Reestruture antes de se cobrar resultados.

Cor da sorte: areia

Número da sorte: 3

Aquário: O dia traz espontaneidade. Uma conversa inesperada pode mudar sua perspectiva sobre um assunto antigo. Dica cósmica: Não subestime encontros casuais.

Cor da sorte: lilás

Número da sorte: 14

Peixes: Você está sensível, mas focada. O domingo favorece alinhamento interno e decisões intuitivas que fortalecem sua segurança. Dica cósmica: Preste atenção no que te acalma; ali está sua resposta.

Cor da sorte: verde água

Número da sorte: 5

