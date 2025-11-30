Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai jogar na loteria? Os números que seu signo não pode ignorar neste domingo (29) prometem sorte

Veja como isso afeta cada signo e quais números estão favorecidos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 08:00

Signos e boa sorte
Signos e boa sorte Crédito: Reprodução

O dia chega cheio de movimento e você vai sentir. A Lua em Áries acende coragem, rapidez e aquela vontade de resolver tudo de uma vez. Já o Sol em Sagitário amplia pensamentos, estimula conversas e abre portas para novas ideias. Só que, entre tanto impulso, Saturno lembra que maturidade é essencial para evitar exageros.

Em resumo: é um dia de ação, mas ação consciente. E isso também vale para quem pensa em fazer uma fézinha hoje, alguns números conversam diretamente com a vibração de cada signo.

Leia mais

Imagem - Marido de Ivete Sangalo manda recado em publi e fãs apontam indireta para Shawn Mendes

Marido de Ivete Sangalo manda recado em publi e fãs apontam indireta para Shawn Mendes

Imagem - Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos no Rio; família pede privacidade

Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos no Rio; família pede privacidade

Imagem - Paixão à vista! 4 signos entram em fase intensa de amor e decisões importantes a partir desta sexta (28 de novembro)

Paixão à vista! 4 signos entram em fase intensa de amor e decisões importantes a partir desta sexta (28 de novembro)

Confira os números da sorte de cada signo:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    Números da sorte: 9, 5, 54
    Mensagem: A Lua no seu signo turbina sua coragem, mas também pode deixar tudo um pouco rápido demais. Respira antes de agir. No amor, impulsividade pode virar charme ou confusão. No trabalho, ideias chegam sem freio, mas selecione as melhores. Emocionalmente, pegue leve consigo. Espiritualmente, direcione sua energia para algo construtivo: isso muda tudo.

  • Touro (21/04 a 20/05)
    Números da sorte: 4, 24, 31
    Mensagem: O dia é produtivo, mas cheio de pequenas pressões. Você pode se sentir exigido demais e aí entra o lembrete: o que é seu chega até você. No amor, conversas diretas trazem paz. No trabalho, foco no que já está na sua mesa. Nas finanças, cautela. Evite ambientes agitados para preservar seu emocional. Rituais simples de cuidado fazem muita diferença.

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Números da sorte: 11, 6, 8
    Mensagem: Seu brilho mental está no auge hoje. Você enxerga vários caminhos ao mesmo tempo e isso é exatamente o que te favorece. No amor, boas conversas aproximam. No trabalho, criatividade resolve problemas. Nas finanças, reveja prioridades. Emocionalmente, evite se sobrecarregar. No espiritual, permita-se mudar de direção sem medo.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Câncer (21/06 a 21/07)
    Números da sorte: 2, 54, 25
    Mensagem: A sensibilidade aumenta, mas sua intuição vem junto, ainda mais forte. No amor, gestos valem mais que discursos. No trabalho, você percebe coisas que os outros não veem e isso ajuda a resolver conflitos. Nas finanças, cuidado com compras por consolo emocional. A energia do dia pede limites. Conexão com água, música ou silêncio traz alívio imediato.

  • Leão (22/07 a 22/08)
    Números da sorte: 5, 9, 23
    Mensagem: O fogo sagitariano conversa direto com você. Ideias criativas, entusiasmo e brilho pessoal estão em alta. No amor, você chama atenção sem esforço, só cuide para também ouvir. No trabalho, surge chance de destaque. Nas finanças, segure impulsos. Emocionalmente, seja verdadeiro consigo. Espiritualmente, expressar sua essência através de arte ou movimento te alinha.

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Números da sorte: 1, 4, 2
    Mensagem: Clareza, foco e organização: essa é a tríade que te acompanha hoje. No amor, conversas diretas resolvem tudo. No trabalho, seu detalhe faz diferença. Nas finanças, disciplina traz paz. Emocionalmente, estabelecer prioridades te fortalece. Espiritualmente, arrumação, rotina e ordenação interna te colocam no eixo.

Leia mais

Imagem - Após ser expulso de 'A Fazenda 17', Creo Kellab anuncia morte da mãe: 'Momento mais difícil'

Após ser expulso de 'A Fazenda 17', Creo Kellab anuncia morte da mãe: 'Momento mais difícil'

Imagem - Brasil rumo ao Oscar? 'O Agente Secreto' conquista crítica em estreia nos EUA; veja reações

Brasil rumo ao Oscar? 'O Agente Secreto' conquista crítica em estreia nos EUA; veja reações

Imagem - Caso Benício: Médica admite ter prescrito adrenalina na veia que matou criança de 6 anos

Caso Benício: Médica admite ter prescrito adrenalina na veia que matou criança de 6 anos

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Números da sorte: 6, 5, 9
  • Mensagem: O dia exige equilíbrio e você sabe fazer isso bem. No amor, cuidado para não se doar além do limite. No trabalho, parcerias rendem. Nas finanças, observe detalhes antes de assinar algo. No emocional, evite conflitos que não são seus. Seu lado espiritual se fortalece com rituais de beleza, autocuidado e harmonia.

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Números da sorte: 8, 48, 32
    Mensagem: Transformação é a palavra do dia. Medos antigos podem voltar, mas é justamente aí que existe uma porta esperando para ser atravessada. No amor, intensidade positiva cresce. No trabalho, sua leitura de situações é certeira. Nas finanças, decisões estratégicas fluem. Emocionalmente, introspecção faz bem. No espiritual, práticas profundas, como tarot ou meditação, trazem clareza.

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Números da sorte: 3, 56, 5
    Mensagem: O Sol no seu signo te coloca no centro da expansão. Você se sente mais leve, intuitivo e aberto a possibilidades. No amor, busca conexão verdadeira. No trabalho, ideias inovadoras surgem naturalmente. Nas finanças, boas notícias chegam, mas controle é necessário. A saúde emocional melhora com ar livre. Espiritualmente, busque conhecimento e sabedoria.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Números da sorte: 7, 22, 8
    Mensagem: O dia pede estratégia, serenidade e firmeza. No amor, você quer estabilidade e isso guia suas escolhas. No trabalho, resultados começam a aparecer. Nas finanças, planejamento compensa. O emocional pede silêncio e foco. Espiritualmente, práticas tradicionais fortalecem sua base interna.

  • Aquário (21/01 a 19/02)
    Números da sorte: 10, 31, 5
    Mensagem: Criatividade e inquietação marcam seu dia. Novas ideias nascem com facilidade, até mesmo aquelas que parecem impossíveis. No amor, conexão mental vale mais do que promessas. No trabalho, inovação traz bons frutos. Nas finanças, evite riscos exagerados. No emocional, cuide da ansiedade. No espiritual, visualizações criativas potencializam seus projetos.

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Números da sorte: 12, 32, 45
    Mensagem: Sua sensibilidade está profunda, mas também muito sábia. No amor, a empatia cura. No trabalho, criatividade está à flor da pele. Nas finanças, organização é essencial, peça ajuda se precisar. Emocionalmente, evite absorver tudo dos outros. No espiritual, meditações guiadas ajudam você a transformar dor em compreensão.

Leia mais

Imagem - 5 truques para arrumar o cabelo de forma prática no dia a dia

5 truques para arrumar o cabelo de forma prática no dia a dia

Imagem - Pratos leves: 4 receitas saudáveis para emagrecer até o verão

Pratos leves: 4 receitas saudáveis para emagrecer até o verão

Imagem - Caça-palavras e sudoku: veja os benefícios para a saúde cerebral

Caça-palavras e sudoku: veja os benefícios para a saúde cerebral

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Uma virada poderosa começa: veja como cada signo será impactado nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)

Tarot da semana (24 a 30 de novembro)  aponta viradas, oportunidades e sinais que não podem ser ignorados

O universo abre caminhos no amor para os 12 signos nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)

O universo decidiu: veja qual será seu dia da sorte nesta semana (24 a 30 de novembro)

3 signos vão ver o dinheiro fluir com mais facilidade nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Por que perdoar os inimigos é um dos fatores de prevenção do câncer, segundo especialistas

Por que perdoar os inimigos é um dos fatores de prevenção do câncer, segundo especialistas
Imagem - Prematuros exigem atenção para tipo de doença grave, até na vida adulta

Prematuros exigem atenção para tipo de doença grave, até na vida adulta

MAIS LIDAS

Imagem - Corredora morre após sofrer parada cardíaca durante treino na orla de Salvador
01

Corredora morre após sofrer parada cardíaca durante treino na orla de Salvador

Imagem - Semob faz mudanças no transporte público de Salvador neste domingo (30); confira
02

Semob faz mudanças no transporte público de Salvador neste domingo (30); confira

Imagem - Opinião: Bahia quebra o ciclo da sobrevivência com duas Libertadores seguidas, mas não pode parar por aqui
03

Opinião: Bahia quebra o ciclo da sobrevivência com duas Libertadores seguidas, mas não pode parar por aqui

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste domingo (30 de novembro) é A Estrela: não duvide que você tem proteção espiritual
04

Carta do Baralho Cigano deste domingo (30 de novembro) é A Estrela: não duvide que você tem proteção espiritual