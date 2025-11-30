Vai jogar na loteria? Os números que seu signo não pode ignorar neste domingo (29) prometem sorte

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de novembro de 2025 às 08:00
O dia chega cheio de movimento e você vai sentir. A Lua em Áries acende coragem, rapidez e aquela vontade de resolver tudo de uma vez. Já o Sol em Sagitário amplia pensamentos, estimula conversas e abre portas para novas ideias. Só que, entre tanto impulso, Saturno lembra que maturidade é essencial para evitar exageros.
Em resumo: é um dia de ação, mas ação consciente. E isso também vale para quem pensa em fazer uma fézinha hoje, alguns números conversam diretamente com a vibração de cada signo.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase