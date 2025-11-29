ASTROLOGIA

3 signos entram em uma fase de prosperidade a partir deste sábado (29 de novembro)

A energia do dia estimula ação, iniciativa e decisões que geram resultados

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 11:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A partir deste sábado, 29 de novembro, a energia do dia favorece ação, coragem e decisões práticas. Três signos entram em uma fase de prosperidade, impulsionados por uma postura mais ousada e determinada. É o momento de assumir controle, dar passos firmes e transformar planos em resultados concretos. O ciclo que se inicia recompensa iniciativa, e três signos sentem isso mais forte do que nunca. Veja a previsão do site "Your Tango".

Capricórnio:

Você enxerga o futuro com clareza e percebe que nada impede seu avanço. O dia favorece oportunidades financeiras, decisões profissionais certeiras e projetos de longo prazo. Sua disciplina ganha um reforço de ousadia que acelera resultados. É um ciclo de prosperidade estruturada.

Dica cósmica: Comece agora; o que nasce hoje tem força para durar.

Aquário:

Suas ideias chamam atenção e geram conexões valiosas. O momento abre portas por meio de conversas, parcerias ou iniciativas criativas que destacam sua autenticidade. A prosperidade vem do seu diferencial, não da tentativa de se ajustar ao padrão.

Dica cósmica: Use a originalidade a seu favor, ela é seu maior trunfo.

Peixes:

Você reafirma seu valor pessoal e transforma isso em movimento. O dia estimula ações práticas ligadas a dinheiro, beleza, bem-estar e planos futuros. Sua visão se expande, e você percebe que merece viver o melhor. Prosperidade nasce da sua confiança renovada.

Dica cósmica: Acredite no que você oferece; isso atrai as oportunidades certas.