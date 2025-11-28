3 signos recebem proteção do universo nesta sexta-feira (28 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 13:00
Nesta sexta-feira, 28 de novembro, a energia do dia favorece quem manteve a disciplina mesmo em fases desafiadoras. Três signos recebem uma espécie de proteção kármica: portas se abrem, o caminho se organiza e a sensação de validação chega com força. É o momento em que o esforço acumulado começa a se traduzir em progresso real e confirmado. Veja a previsão do site "Your Tango".
Gêmeos:
Hoje você sente clareza, direção e confiança. Aquilo que parecia disperso finalmente se une, e suas ideias encontram estrutura. Conversas rendem mais, decisões fluem e o foco vira seu melhor aliado. Ao manter constância sem perder a criatividade, você se coloca exatamente no lugar certo.
Dica cósmica: Use o dia para transformar planos em ações práticas.
Leão:
Seu esforço silencioso começa a ser reconhecido. A responsabilidade que você carrega com orgulho agora gera frutos visíveis e uma sensação merecida de validação. O dia traz reconhecimento, autoestima renovada e a certeza de que você não passou despercebida.
Dica cósmica: Aceite elogios, eles fazem parte da recompensa pelo seu empenho.
Peixes:
Seu processo recente de amadurecimento emocional mostra resultados. Você assume o próprio valor, toma decisões alinhadas ao que realmente importa e coloca limites com mais segurança. O dia marca um avanço importante: você para de insistir no que não é para você.
Dica cósmica: Confie nas escolhas que fortalecem sua autoestima.
