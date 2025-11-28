Dia de virada! Áries, Touro, Gêmeos e Capricórnio recebem uma onda poderosa de sorte e clareza nesta sexta (28 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 12:55
A sexta-feira (28) chega com uma combinação rara: Lua em Capricórnio pedindo foco e maturidade, enquanto Marte se alinha de forma harmoniosa com Júpiter, ativando coragem, clareza e a sensação de que algo importante está prestes a acontecer.
Mas quatro signos, em especial, devem sentir essa virada com mais força.
A sexta promete uma virada necessária e quem estiver atento ao próprio movimento interno pode fazer o melhor uso dessa energia.