ASTROLOGIA

Dia de virada! Áries, Touro, Gêmeos e Capricórnio recebem uma onda poderosa de sorte e clareza nesta sexta (28 de novembro)

Com a Lua em Capricórnio e Marte em harmonia com Júpiter, alguns signos entram numa fase de avanço e decisões certeiras

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 12:55

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

A sexta-feira (28) chega com uma combinação rara: Lua em Capricórnio pedindo foco e maturidade, enquanto Marte se alinha de forma harmoniosa com Júpiter, ativando coragem, clareza e a sensação de que algo importante está prestes a acontecer.

Mas quatro signos, em especial, devem sentir essa virada com mais força.

Como cada signo lida com isso:

Áries

A energia do dia destaca sua determinação. Conversas profissionais ganham resultados rápidos, e você pode fechar algo que vinha arrastando.

Touro

Você começa o dia com clareza mental e uma força tranquila para resolver tudo. Até questões financeiras podem surpreender.

Gêmeos

Sua mente está afiada. Reuniões, trocas de mensagem ou decisões rápidas têm tudo para fluir de forma impecável.

Capricórnio

Com a Lua no seu signo, você retoma o controle. Profissionalmente, o dia promete reconhecimento e firmeza emocional.