Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Oportunidades financeiras se abrem para alguns signos nesta sexta-feira (28 de novembro); veja a previsão

O dia favorece foco, calma e escolhas guiadas pela percepção interna

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 03:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Hoje, sexta-feira, 28 de novembro, a energia pede atenção ao ritmo interno, escolhas mais conscientes e interações feitas com calma. É um dia que recompensa quem observa antes de agir, quem escuta antes de responder e quem confia na própria intuição. Cada signo recebe um tipo de clareza, às vezes suave, às vezes profunda, capaz de abrir caminhos e fortalecer decisões. Veja a previsão do site "Times of India".

Leia mais

Imagem - Universo envia alívio e respostas hoje (27 de novembro) para 4 signos

Universo envia alívio e respostas hoje (27 de novembro) para 4 signos

Imagem - Gêmeos, Peixes, Sagitário e Virgem vão receber um presente do universo nesta quinta-feira (27 de novembro)

Gêmeos, Peixes, Sagitário e Virgem vão receber um presente do universo nesta quinta-feira (27 de novembro)

Imagem - Os 12 signos vão passar por uma grande virada com o fim de Saturno retrógrado nesta sexta-feira (28 de novembro)

Os 12 signos vão passar por uma grande virada com o fim de Saturno retrógrado nesta sexta-feira (28 de novembro)

Áries:

Hoje, agir com pressa pode atrapalhar o que está prestes a se resolver naturalmente. A solução que você buscava começa a se mover quando você desacelera. Sua força continua presente, mas a verdadeira mudança vem da paciência.

Dica cósmica: Deixe o tempo trabalhar a seu favor antes de intervir.

Touro:

Seu autoconhecimento ganha destaque hoje. Em momentos de dúvida, é sua própria percepção que te apoia e te traz firmeza. Ajustar-se ao ritmo alheio não será necessário, sua autenticidade conduz tudo com naturalidade.

Dica cósmica: Valorize o que você sente antes de tentar agradar alguém.

Gêmeos:

Seu estado emocional influencia diretamente suas interações hoje. Uma pequena pausa antes de reagir garante diálogos mais leves e esclarecedores. Você não precisa esconder o que sente, apenas compreendê-lo.

Dica cósmica: Respire antes de responder; isso muda o rumo da conversa.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Câncer:

Uma novidade pode surgir de forma inesperada, uma conversa, um convite, uma ideia diferente. Não descarte nada rapidamente. O que começa discreto pode se tornar importante mais adiante.

Dica cósmica: Receba o novo sem criar expectativas imediatas.

Leão:

Hoje, seu ritmo interno pede gentileza. Não se cobre por não estar avançando na velocidade que deseja. Há crescimento acontecendo, mesmo nos momentos mais silenciosos.

Dica cósmica: Trate a si mesmo como trataria alguém que você ama.

Virgem:

Simplificar será seu maior acerto hoje. O que parecia complexo se resolve quando você diminui excessos e foca no essencial. Você avança mais rápido ao tirar peso, não ao adicionar mais.

Dica cósmica: Deixe o básico te mostrar o próximo passo.

Libra:

Você pode sentir que alguém finalmente percebe algo sobre você, algo sutil, mas especial. Esse reconhecimento traz conforto e aquieta suas dúvidas internas.

Dica cósmica: Permita-se receber atenção e carinho sem justificar.

Escorpião:

O dia convida você a repensar o que equilíbrio realmente significa na sua rotina. Talvez seja hora de ajustar trocas, limites ou entrega emocional. O entendimento vem pela honestidade consigo.

Dica cósmica: Observe onde você dá demais ou entrega de menos.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Sagitário:

A forma como você fala ou reage será determinante hoje. Uma abordagem mais suave abre portas que a pressa não abriria. Sua espontaneidade continua, mas com mais sensibilidade.

Dica cósmica: Deixe seu tom falar mais baixo e mais claro.

Capricórnio:

Conexões reais ganham importância hoje. Alguém pode te tocar emocionalmente de um jeito simples, porém profundo. Nem tudo precisa ser planejado para funcionar.

Dica cósmica: Priorize presença, não controle.

Aquário:

Seu senso de timing está mais apurado do que nunca. Você pode perceber o momento exato de falar, agir ou silenciar. Não racionalize demais, só siga o impulso interno.

Dica cósmica: Confie no primeiro sinal que sua intuição enviar.

Peixes:

Hoje, você se desprende de algo velho de forma natural. Pode ser um pensamento, uma expectativa ou um sentimento que já não combina com quem você está se tornando. Isso traz leveza imediata.

Dica cósmica: Libere o que não te acompanha mais para abrir espaço ao novo.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (28 de novembro) revela: você vai receber mensagens em sonho

Anjo da Guarda desta sexta-feira (28 de novembro) revela: você vai receber mensagens em sonho
Imagem - Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam

Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta (27 de novembro) é O Buquê: pequenos gestos de amor hoje podem gerar frutos duradouros
01

Carta do Baralho Cigano desta quinta (27 de novembro) é O Buquê: pequenos gestos de amor hoje podem gerar frutos duradouros

Imagem - Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciam fim do casamento em comunicado enigmático: 'Seguimos família'
02

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciam fim do casamento em comunicado enigmático: 'Seguimos família'

Imagem - Saiba quem é o vencedor do prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia
03

Saiba quem é o vencedor do prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia

Imagem - 'Sempre soube': Fala de Luiza Possi sobre romance da mãe com Angela Ro Ro volta à tona após polêmica com Gadú
04

'Sempre soube': Fala de Luiza Possi sobre romance da mãe com Angela Ro Ro volta à tona após polêmica com Gadú