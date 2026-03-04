Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

"Biópsia líquida": conheça a verdade por trás do exame que promete detectar 50 tipos de câncer

Os chamados exames de detecção precoce multicâncer (MCED) avançam no mercado, mas especialistas alertam para a falta de comprovação de eficácia e riscos de diagnósticos imprecisos

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 4 de março de 2026 às 23:13

Estudo mostra que exame de sangue com p-tau217 aumenta a precisão no diagnóstico de Alzheimer e reduz erros na avaliação clínica
A realidade científica por trás dessa promessa ainda é complexa e cercada de incertezas Crédito: Freepik


Imagine um mundo onde, com um simples toque no celular, você recebe a mensagem: "nenhum sinal de câncer detectado". O alívio é imediato, mas a realidade científica por trás dessa promessa ainda é complexa e cercada de incertezas. De acordo com uma reportagem especial da revista Nature, embora dezenas desses testes de sangue estejam em desenvolvimento ou já à venda, muitos cientistas questionam se eles são realmente capazes de entregar o que prometem.

A promessa de detectar 50 tipos de câncer em um único exame

Atualmente, existem cerca de 40 testes de detecção precoce multicâncer (MCED) que prometem identificar sinais de mais de 50 tipos da doença através de uma única amostra de sangue. O objetivo principal é encontrar o câncer em estágios iniciais, quando o tratamento é geralmente mais barato, menos invasivo e possui maiores taxas de sobrevivência.

Câncer: sintomas e tratamentos

Bons hábitos podem ajudar a evitar o surgimento do câncer de esôfago (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) por Imagem: ViDI Studio | Shutterstock
Diagnóstico precoce aumenta as chances de sucesso no tratamento do câncer de bexiga por Freepik
O câncer de pele é uma doença silenciosa e agressiva (Imagem: mentalmind | Shutterstock) por Imagem: mentalmind | Shutterstock
O câncer de bexiga é o terceiro tumor mais comum do trato urinário (Imagem: Orawan Pattarawimonchai | Shutterstock) por Imagem: Orawan Pattarawimonchai | Shutterstock
O câncer de esôfago evolui rapidamente e de forma silenciosa (Imagem: Magic mine | Shutterstock) por Imagem: Magic mine | Shutterstock
Mais de 40 mil novos casos de câncer colorretal são identificados por ano no Brasil por Shutterstock
O tabagismo está entre os principais fatores de risco para o câncer de esôfago (Imagem: nawamin | Shutterstock) por Imagem: nawamin | Shutterstock
O câncer de esôfago é o oitavo tipo de tumor mais comum no mundo (Imagem: Bogdanovich_Alexander | Shutterstock) por Imagem: Bogdanovich_Alexander | Shutterstock
O câncer renal é uma doença que merece atenção (Imagem: SP Creative Studio | Shutterstock) por Imagem: SP Creative Studio | Shutterstock
A leucemia é um câncer comum (Imagem: 3dMediSphere | Shutterstock) por Imagem: 3dMediSphere | Shutterstock
Câncer colorretal | Ilustrativa por Freepik
A colonoscopia é um exame fundamental para reduzir a mortalidade por câncer do intestino (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
O exame de colonoscopia ajuda a diagnosticar o câncer colorretal precocemente (Imagem: Roman Zaiets | Shutterstock) por Imagem: Roman Zaiets | Shutterstock
A remissão significa que os sintomas do câncer estão reduzidos ou ausentes (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) por Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock
O HPV pode evoluir para câncer de colo do útero (Imagem: Visual Generation | Shutterstock) por Imagem: Visual Generation | Shutterstock
É preciso atenção aos sintomas do câncer infantil (Imagem: SewCreamStudio | Shutterstock) por Imagem: SewCreamStudio | Shutterstock
O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura do câncer de bexiga (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) por Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock
A mamografia é o exame padrão-ouro para o rastreamento do câncer de mama na população por Marina Silva/Arquivo CORREIO
É fundamental tomar a vacina contra hepatite B para prevenir o câncer no fígado (Imagem: Nadiia Lapshynska | Shutterstock) por Imagem: Nadiia Lapshynska | Shutterstock
Hábitos saudáveis ajudam na prevenção de alguns tipos de câncer (Imagem: Lemberg Vector studio | Shutterstock) por Imagem: Lemberg Vector studio | Shutterstock
O tabagismo é uma das principais causas de câncer de pulmão (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock) por Imagem: Drawlab19 | Shutterstock
Hábitos saudáveis são fundamentais para ajudar na prevenção do câncer (Imagem: Art_Photo | Shutterstock) por Imagem: Art_Photo | Shutterstock
Câncer de pâncreas pode causar inchaço no abdômen por Divulgação
[Edicase]Pintas com mais de 6 mm podem indicar câncer de pele e precisam de avaliação médica (Imagem: Photoroyalty | Shutterstock) por Imagem: Photoroyalty | Shutterstock
Algumas pintas na pele podem ser câncer de pele (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Câncer de pele no couro cabeludo: conheça os cuidados para se proteger por Shutterstock
Exposição excessiva aos raios ultravioletas aumenta o risco de câncer de pele (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
O uso do protetor solar é fundamental para ajudar na prevenção do câncer de pele (Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock) por Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock
O câncer de próstata é uma doença que merece atenção (Imagem: Jo Panuwat D | Shutterstock) por Imagem: Jo Panuwat D | Shutterstock
Manter a higiene bucal é uma das formas de ajudar a prevenir o câncer na boca (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Alguns cuidados são importantes para ajudar na prevenção do câncer na boca (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock) por Imagem: hedgehog94 | Shutterstock
O papanicolau é um exame importante para o combate ao câncer de colo de útero (Imagem: Nazarkru | Shutterstock) por Imagem: Nazarkru | Shutterstock
Remoção total das trompas é alternativa para prevenir câncer de ovário por Shutterstock
O diagnóstico precoce do câncer de mama aumenta as chances de sucesso do tratamento (Imagem: Blueastro | Shutterstock) por Imagem: Blueastro | Shutterstock
A mamografia é o exame mais recomendado para a detecção precoce do câncer de mama (Imagem: Tyler Olson | Shutterstock) por Imagem: Tyler Olson | Shutterstock
Informação é importante para o diagnóstico precoce do câncer de mama (Imagem: AYO Production | Shutterstock) por Imagem: AYO Production | Shutterstock
A doença falciforme não evolui para câncer (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock) por Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock
O diagnóstico do câncer de tireoide é feito por exames de imagem (Imagem: Alexander Raths | Shutterstock) por Imagem: Alexander Raths | Shutterstock
1 de 38
Bons hábitos podem ajudar a evitar o surgimento do câncer de esôfago (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) por Imagem: ViDI Studio | Shutterstock

Atualmente, os programas de rastreamento convencionais, como mamografias e colonoscopias, cobrem apenas uma fração dos cânceres diagnosticados. Nos Estados Unidos, por exemplo, esses programas detectam apenas 14% dos casos, deixando a maior parte para ser descoberta apenas quando os sintomas aparecem. É nesse vácuo que os testes de sangue pretendem atuar, oferecendo uma ferramenta potencialmente revolucionária para tipos de câncer que hoje não possuem métodos de rastreio.

Como funciona a ciência da "biópsia líquida"

A tecnologia por trás desses exames baseia-se no fato de que os tumores liberam fragmentos de si mesmos — como células e pedaços de DNA — na corrente sanguínea. Esse material é conhecido como DNA tumoral circulante (ctDNA).

No entanto, detectar câncer em estágio inicial é um desafio imenso porque a quantidade de DNA do tumor no sangue é escassa. O ctDNA pode representar apenas 0,006% de todo o DNA livre flutuando no sangue. Para superar isso, cientistas têm utilizado técnicas avançadas:


  • Sequenciamento de DNA de alta velocidade: Para identificar mutações genéticas específicas.
  • Mudanças epigenéticas (Metilação): Análise de marcas no genoma que ligam ou desligam genes, ajudando a localizar onde o tumor está no corpo.
  • Fragmentômica: Observação da aparência física e da estrutura dos fragmentos de DNA.

O desafio da precisão: o que os dados revelam

Apesar do entusiasmo, a eficácia clínica desses testes ainda não foi totalmente comprovada pelo "padrão ouro" da ciência: os ensaios clínicos controlados e randomizados. Um dos testes mais conhecidos, o Galleri, passou recentemente por um grande estudo em colaboração com o NHS (serviço de saúde britânico). Os resultados iniciais indicaram que o teste não atingiu o objetivo de reduzir o número de cânceres detectados em estágios avançados quando usado junto aos programas de rastreamento já existentes.

Dados compilados mostram que, embora esses testes sejam muito bons em identificar corretamente quem não tem a doença (especificidade de 96% a 99,5%), a capacidade de detectar quem realmente tem câncer (sensibilidade) varia drasticamente, ficando entre 30% e 80%. Em um estudo com o teste CancerSEEK, por exemplo, o exame detectou apenas 26 de 96 cânceres diagnosticados durante o período da pesquisa.

Riscos de diagnósticos incorretos e o debate ético

A comunidade científica está dividida. Enquanto alguns veem um futuro onde esses testes serão o padrão de cuidado, outros, como o médico-pesquisador Eric Topol, consideram "irresponsável" promover esses exames com os dados atuais.

Os principais riscos apontados são:


  • Falsos negativos: O paciente recebe um resultado limpo, mas ainda pode abrigar um câncer que o teste não foi sensível o suficiente para detectar.
  • Falsos positivos: O teste indica uma suspeita de câncer em uma pessoa saudável, gerando ansiedade extrema e levando a procedimentos invasivos e desnecessários de acompanhamento.

Até o momento, nenhum desses testes recebeu aprovação total de órgãos reguladores, como a FDA nos Estados Unidos, embora alguns já possam ser comercializados em determinados países. A recomendação dos especialistas é cautela: embora a tecnologia prometa transformar a medicina, ela ainda precisa provar que pode, de fato, salvar vidas sem causar danos colaterais desnecessários.

Por @flaviaazevedoalmeida , com dados da revista Nature

Leia mais

Imagem - Chuvas intensas colocam o Recôncavo sob tensão e pressionam Barragem de Pedra do Cavalo

Chuvas intensas colocam o Recôncavo sob tensão e pressionam Barragem de Pedra do Cavalo

Imagem - A era das campanhas para ensinar homens a não matar mulheres precisa acabar

A era das campanhas para ensinar homens a não matar mulheres precisa acabar

Imagem - O drama dos Macêdo, a herança bilionária do trio elétrico e o silêncio das estrelas do Carnaval

O drama dos Macêdo, a herança bilionária do trio elétrico e o silêncio das estrelas do Carnaval

Mais recentes

Imagem - Veja o momento em que Breno e Juliano retornam do Quarto Secreto

Veja o momento em que Breno e Juliano retornam do Quarto Secreto
Imagem - BBB 26: Sonia Abrão pede expulsão de Babu e dispara: 'É crime'

BBB 26: Sonia Abrão pede expulsão de Babu e dispara: 'É crime'
Imagem - Harry Styles comenta morte de Liam Payne pela primeira vez: ‘A ideia de falar sobre isso me deixa confuso’

Harry Styles comenta morte de Liam Payne pela primeira vez: ‘A ideia de falar sobre isso me deixa confuso’

MAIS LIDAS

Imagem - Barradão é escolhido para lançamento oficial de camisa exclusiva da CBF
01

Barradão é escolhido para lançamento oficial de camisa exclusiva da CBF

Imagem - Funcionária que fazia 540 ligações por dia é indenizada por assédio moral
02

Funcionária que fazia 540 ligações por dia é indenizada por assédio moral

Imagem - Aposta leva sozinha prêmio de R$ 158 milhões da Mega-Sena 2979
03

Aposta leva sozinha prêmio de R$ 158 milhões da Mega-Sena 2979

Imagem - Salvador entra em estado de atenção por fortes chuvas, diz Defesa Civil
04

Salvador entra em estado de atenção por fortes chuvas, diz Defesa Civil