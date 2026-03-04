REALITY SHOW

BBB 26: Sonia Abrão pede expulsão de Babu e dispara: 'É crime'

Apresentadora critica atitude do ator contra Ana Paula Renault e cobra providência da Globo

Heider Sacramento

Publicado em 4 de março de 2026 às 22:36

Sonia Abrão quer expulsão de Babu no BBB 26 Crédito: Reprodução

A polêmica envolvendo Babu Santana no Big Brother Brasil 26 ganhou um novo capítulo fora da casa. Durante o programa A Tarde É Sua, a apresentadora Sonia Abrão fez duras críticas à postura do ator e pediu sua expulsão do reality.

O comentário veio após Babu provocar Ana Paula Renault com uma música improvisada e indiretas enquanto a sister cumpria o Castigo do Monstro. Para Sonia, a situação ultrapassou os limites do jogo e não pode ser tratada apenas como estratégia de convivência.

Ao vivo, a jornalista afirmou que o comportamento configura violência emocional e cobrou uma posição firme da emissora responsável pelo programa, a TV Globo. Na avaliação dela, ignorar esse tipo de atitude em um programa de grande audiência seria um retrocesso no debate sobre respeito e proteção às mulheres.

Conhecida por opiniões contundentes sobre realities, Sonia direcionou críticas diretas à produção e defendeu que a segurança dos participantes deve estar acima de qualquer movimentação que gere repercussão ou audiência.