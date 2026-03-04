Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: Sonia Abrão pede expulsão de Babu e dispara: 'É crime'

Apresentadora critica atitude do ator contra Ana Paula Renault e cobra providência da Globo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de março de 2026 às 22:36

Sonia Abrão quer expulsão de Babu no BBB 26 Crédito: Reprodução

A polêmica envolvendo Babu Santana no Big Brother Brasil 26 ganhou um novo capítulo fora da casa. Durante o programa A Tarde É Sua, a apresentadora Sonia Abrão fez duras críticas à postura do ator e pediu sua expulsão do reality.

O comentário veio após Babu provocar Ana Paula Renault com uma música improvisada e indiretas enquanto a sister cumpria o Castigo do Monstro. Para Sonia, a situação ultrapassou os limites do jogo e não pode ser tratada apenas como estratégia de convivência.

Babu Santana (BBB 20 e 26)

Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Divulgação
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Divulgação
Babu Santana, do BBB 20 por Reprodução
Babu Santana por Reprodução I Redes sociais
BBB 26 - Babu Santana (Paredão) por Divulgação
1 de 12
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo

Ao vivo, a jornalista afirmou que o comportamento configura violência emocional e cobrou uma posição firme da emissora responsável pelo programa, a TV Globo. Na avaliação dela, ignorar esse tipo de atitude em um programa de grande audiência seria um retrocesso no debate sobre respeito e proteção às mulheres.

Conhecida por opiniões contundentes sobre realities, Sonia direcionou críticas diretas à produção e defendeu que a segurança dos participantes deve estar acima de qualquer movimentação que gere repercussão ou audiência.

O episódio reacende a discussão sobre os limites entre entretenimento e responsabilidade dentro do confinamento, especialmente quando conflitos passam a ser interpretados como possíveis agressões psicológicas.

Leia mais

Imagem - Andréa Sorvetão relembra desentendimento com Xuxa por divergências políticas

Andréa Sorvetão relembra desentendimento com Xuxa por divergências políticas

Imagem - BBB 26: Irmã de Breno aposta em virada no jogo com volta do Quarto Secreto

BBB 26: Irmã de Breno aposta em virada no jogo com volta do Quarto Secreto

Imagem - Paulinho morre em Três Graças? Pedido de casamento termina em atentado e instala pânico na trama

Paulinho morre em Três Graças? Pedido de casamento termina em atentado e instala pânico na trama

Mais recentes

Imagem - Veja o momento em que Breno e Juliano retornam do Quarto Secreto

Veja o momento em que Breno e Juliano retornam do Quarto Secreto
Imagem - "Biópsia líquida": conheça a verdade por trás do exame que promete detectar 50 tipos de câncer

"Biópsia líquida": conheça a verdade por trás do exame que promete detectar 50 tipos de câncer
Imagem - Harry Styles comenta morte de Liam Payne pela primeira vez: ‘A ideia de falar sobre isso me deixa confuso’

Harry Styles comenta morte de Liam Payne pela primeira vez: ‘A ideia de falar sobre isso me deixa confuso’

MAIS LIDAS

Imagem - Barradão é escolhido para lançamento oficial de camisa exclusiva da CBF
01

Barradão é escolhido para lançamento oficial de camisa exclusiva da CBF

Imagem - Funcionária que fazia 540 ligações por dia é indenizada por assédio moral
02

Funcionária que fazia 540 ligações por dia é indenizada por assédio moral

Imagem - Aposta leva sozinha prêmio de R$ 158 milhões da Mega-Sena 2979
03

Aposta leva sozinha prêmio de R$ 158 milhões da Mega-Sena 2979

Imagem - Salvador entra em estado de atenção por fortes chuvas, diz Defesa Civil
04

Salvador entra em estado de atenção por fortes chuvas, diz Defesa Civil