Paulinho morre em Três Graças? Pedido de casamento termina em atentado e instala pânico na trama

Vilão manda executar Paulinho após confronto e transforma noite romântica em cena de horror

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de março de 2026 às 20:35

Pedido de casamento vira alvo de atentado em Três Graças Crédito: Reprodução

Um dos momentos mais aguardados de Três Graças vai terminar em desespero. Paulinho, personagem de Rômulo Estrela, será alvo de um atentado justamente no dia em que decide pedir Gerluce em casamento, mudando o rumo da trama das nove.

A sequência marca a escalada do conflito entre o policial e o empresário Ferette, vivido por Murilo Benício. Após ser confrontado e pressionado pelas investigações envolvendo um esquema de medicamentos falsificados, o vilão reage da pior forma possível e manda executar o rival.

Três Graças: Lígia, Gerluce e Joélly

A tensão começa quando Paulinho invade o escritório de Ferette e o acusa diretamente, lembrando que seu pai morreu enquanto apurava o mesmo esquema criminoso. O embate deixa o empresário acuado e disposto a tudo para silenciar o policial.

Sem desconfiar da emboscada, Paulinho prepara um jantar romântico para oficializar o pedido a Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte. O clima é de celebração até que um disparo ecoa no restaurante. O tiro provoca correria e transforma a noite especial em cenário de terror. Apesar do susto, o casal não é atingido naquele momento.

Convencido de que o ataque partiu de Ferette, Paulinho compartilha suas suspeitas com Juquinha, papel de Gabriela Medvedovski, e leva o caso ao delegado Jairo, vivido por André Mattos. A investigação aperta o cerco contra o empresário, que é chamado a depor e vê a pressão aumentar.

As cenas do atentado estão sendo gravadas na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, e prometem inaugurar uma fase ainda mais sombria na novela. A tentativa de assassinato não mata Paulinho, mas deixa claro que a guerra entre ele e Ferette está longe do fim.

