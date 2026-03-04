FAMOSOS

Harry Styles comenta morte de Liam Payne pela primeira vez: ‘A ideia de falar sobre isso me deixa confuso’

Cantor deu entrevista a Zane Lowe durante agenda de divulgação de seu novo álbum

K Kamila Macedo

Publicado em 4 de março de 2026 às 21:47

Harry Styles Crédito: Shutterstock

Pela primeira vez, o cantor britânico Harry Styles falou abertamente sobre o falecimento precoce de seu ex-companheiro de banda, Liam Payne, com quem dividiu os palcos entre 2010 e 2015 no One Direction. Em entrevista a Zane Lowe para a Apple Music, em meio à divulgação do disco "Kiss All The Time. Disco Occasionally", o artista comentou a complexidade de lidar com o luto sob pressão midiática.

Durante a conversa, Harry pontuou que o tema é delicado pois, além da dor pessoal, existe uma cobrança externa sobre como reagir publicamente. "Para ser totalmente sincero, até mesmo a ideia de falar sobre isso me deixa um pouco confuso. Meu amigo morreu e, de repente, você percebe que talvez exista um desejo das pessoas de que você compartilhe isso ou expresse isso de alguma forma”, desabafou.

O artista refletiu que o processo, naturalmente difícil, torna-se ainda mais complexo sob os olhares de todo o mundo. "É muito difícil perder um amigo. É difícil perder qualquer amigo, mas é ainda mais difícil perder um amigo que é tão parecido com você em tantos aspectos", afirmou.

Liam Payne faleceu aos 31 anos, em 16 de outubro de 2024, após cair da sacada de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. A morte do ex-integrante do One Direction causou comoção global, principalmente entre os fãs. Styles e Payne integraram o grupo formado no reality The X-Factor, junto a Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik. Juntos, alcançaram sucesso mundial com cinco álbuns e encerraram as atividades no início de 2016 com o lançamento do videoclipe "History".

O grupo se reuniu no funeral de Payne para prestar a última homenagem. Na época, Harry já havia feito um breve tributo no Instagram: “Estou profundamente devastado com a passagem de Liam”. Na entrevista atual, ele relatou que a perda o fez refletir sobre a própria trajetória: "Foi como se eu tivesse visto alguém com um coração enorme, que só queria ser incrível".

"Foi um momento muito importante para mim, em termos de olhar para a minha vida e poder me perguntar: 'Ok, o que eu quero fazer da minha vida? Como eu quero viver a minha vida? E acho que a melhor maneira de honrar seus amigos que faleceram é vivendo a vida ao máximo”, contou.

Styles também falou sobre seus planos futuros: "Quero me sentir realizado. Quero ter grandes amizades. Quero uma família”. Apesar dos rumores de romance com a atriz Zoë Kravitz, com quem tem sido visto publicamente, não há confirmação oficial do namoro.