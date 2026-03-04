Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Harry Styles comenta morte de Liam Payne pela primeira vez: ‘A ideia de falar sobre isso me deixa confuso’

Cantor deu entrevista a Zane Lowe durante agenda de divulgação de seu novo álbum

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 4 de março de 2026 às 21:47

Harry Styles
Harry Styles Crédito: Shutterstock

Pela primeira vez, o cantor britânico Harry Styles falou abertamente sobre o falecimento precoce de seu ex-companheiro de banda, Liam Payne, com quem dividiu os palcos entre 2010 e 2015 no One Direction. Em entrevista a Zane Lowe para a Apple Music, em meio à divulgação do disco "Kiss All The Time. Disco Occasionally", o artista comentou a complexidade de lidar com o luto sob pressão midiática.

Durante a conversa, Harry pontuou que o tema é delicado pois, além da dor pessoal, existe uma cobrança externa sobre como reagir publicamente. "Para ser totalmente sincero, até mesmo a ideia de falar sobre isso me deixa um pouco confuso. Meu amigo morreu e, de repente, você percebe que talvez exista um desejo das pessoas de que você compartilhe isso ou expresse isso de alguma forma”, desabafou.

O artista refletiu que o processo, naturalmente difícil, torna-se ainda mais complexo sob os olhares de todo o mundo. "É muito difícil perder um amigo. É difícil perder qualquer amigo, mas é ainda mais difícil perder um amigo que é tão parecido com você em tantos aspectos", afirmou.

Liam Payne faleceu aos 31 anos, em 16 de outubro de 2024, após cair da sacada de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. A morte do ex-integrante do One Direction causou comoção global, principalmente entre os fãs. Styles e Payne integraram o grupo formado no reality The X-Factor, junto a Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik. Juntos, alcançaram sucesso mundial com cinco álbuns e encerraram as atividades no início de 2016 com o lançamento do videoclipe "History".

Harry Styles

Harry Styles anuncia novo álbum; "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" por Reprodução/Redes Sociais
Capa do novo álbum do Harry Styles; "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" por Reprodução/Redes Sociais
Harry Styles na "LOVE ON TOUR" por Reprodução/Redes Sociais
Harry Styles na "LOVE ON TOUR" por Reprodução/Redes Sociais
Harry Styles por Shutterstock
Harry Styles fez parte da boyband One Direction  por Divulgação
Integrantes do One Direction: Liam, Louis, Niall e Harry, da esquerda para direita por Shutterstock
1 de 7
Harry Styles anuncia novo álbum; "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" por Reprodução/Redes Sociais

O grupo se reuniu no funeral de Payne para prestar a última homenagem. Na época, Harry já havia feito um breve tributo no Instagram: “Estou profundamente devastado com a passagem de Liam”. Na entrevista atual, ele relatou que a perda o fez refletir sobre a própria trajetória: "Foi como se eu tivesse visto alguém com um coração enorme, que só queria ser incrível".

"Foi um momento muito importante para mim, em termos de olhar para a minha vida e poder me perguntar: 'Ok, o que eu quero fazer da minha vida? Como eu quero viver a minha vida? E acho que a melhor maneira de honrar seus amigos que faleceram é vivendo a vida ao máximo”, contou.

LEIA MAIS

'Kiss All the Time': Tudo o que sabemos sobre o novo álbum de Harry Styles

Styles também falou sobre seus planos futuros: "Quero me sentir realizado. Quero ter grandes amizades. Quero uma família”. Apesar dos rumores de romance com a atriz Zoë Kravitz, com quem tem sido visto publicamente, não há confirmação oficial do namoro.

O quarto álbum de estúdio do cantor, "Kiss All The Time, Disco Occasionally", chega às plataformas nesta sexta-feira (6), antecedendo a turnê Together, Together, que terá passagem pelo Brasil em 2026.

Leia mais

Imagem - Marido de Larissa Manoela integra elenco de ‘Coração Acelerado’ e recebe apoio da atriz

Marido de Larissa Manoela integra elenco de ‘Coração Acelerado’ e recebe apoio da atriz

Imagem - Neymar vê caricatura em bar de Santos e brinca: ‘Acho que estou meio diferente’

Neymar vê caricatura em bar de Santos e brinca: ‘Acho que estou meio diferente’

Imagem - Ex-atriz mirim de 'Senhora do Destino' celebra nova carreira aos 34 anos: 'Agora começo uma nova fase'

Ex-atriz mirim de 'Senhora do Destino' celebra nova carreira aos 34 anos: 'Agora começo uma nova fase'

Tags:

Liam Payne Harry Styles

Mais recentes

Imagem - Andréa Sorvetão relembra desentendimento com Xuxa por divergências políticas

Andréa Sorvetão relembra desentendimento com Xuxa por divergências políticas
Imagem - Hoje (4 de março) marca um novo ciclo de cura: 4 signos veem a saúde e a vitalidade melhorarem de verdade

Hoje (4 de março) marca um novo ciclo de cura: 4 signos veem a saúde e a vitalidade melhorarem de verdade
Imagem - Portugal e Espanha estão girando ao redor de si mesmos e isso é perigoso, revelam geólogos

Portugal e Espanha estão girando ao redor de si mesmos e isso é perigoso, revelam geólogos

MAIS LIDAS

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
01

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil
02

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

Imagem - Salvador entra em estado de atenção por fortes chuvas, diz Defesa Civil
03

Salvador entra em estado de atenção por fortes chuvas, diz Defesa Civil

Imagem - Formada na UFBA: quem é a fonoaudióloga presa por agredir criança em clínica na Bahia
04

Formada na UFBA: quem é a fonoaudióloga presa por agredir criança em clínica na Bahia