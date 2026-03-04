FAMOSOS

Neymar vê caricatura em bar de Santos e brinca: ‘Acho que estou meio diferente’

O jogador compartilhou o registro em suas redes sociais nesta quarta-feira (4)

Kamila Macedo

Publicado em 4 de março de 2026 às 20:28

Neymar reage à caricatura Crédito: Reprodução/ Instagram

Achou parecido? Neymar compartilhou em seu perfil no Instagram o registro de uma caricatura feita em sua homenagem. O “Bar do Santista 2”, localizado em Santos, celebrou o camisa 10 do sANTOS de uma forma inusitada.

Na publicação, feita nesta quarta-feira (4), o craque demonstrou bom humor ao comentar o desenho: “Acho que estou meio diferente”.

A arte, desenhada em um pilar decorado com o escudo do clube, está situada em um estabelecimento no Centro de Santos, cidade onde o atleta reside atualmente. Embora seja natural de Mogi das Cruzes, Neymar passou boa parte da infância na Baixada Santista e retornou recentemente ao local onde sua trajetória profissional começou, em 2009.