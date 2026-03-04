Acesse sua conta
Fã eterniza Virgínia Fonseca com tatuagem gigante na perna; confira o resultado

Clayton Ricardo tatuou a influenciadora como Rainha de Bateria da Grande Rio e viralizou nas redes sociais

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 4 de março de 2026 às 18:07

Fã faz homenagem à Virgínia com tatuagem
Fã faz homenagem à Virgínia com tatuagem Crédito: Reprodução/ Instagram

A estreia de Virgínia Fonseca como Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio rendeu uma homenagem eternizada na pele de um fã. Clayton Ricardo, estudante de publicidade e propaganda, compartilhou nas redes sociais sua nova tatuagem e chamou a atenção dos internautas, gerando opiniões diversas.

O jovem rebateu as críticas e demonstrou aprovação pelo resultado. "Tem gente que critica. Tem gente que sustenta. Tattoo finalizada", escreveu na legenda. Um dos vídeos publicados no TikTok já alcançou mais de 600 mil visualizações.

O local escolhido para o desenho foi a panturrilha. A arte, que ocupa boa parte da região, é repleta de detalhes da fantasia utilizada pela influenciadora, incluindo a cor vermelha e o polêmico costeiro de 12 kg. Até o momento, Virgínia não reagiu à homenagem.

@clayton.ricardo98 Alô @Virginia ?? #virginia #tatto #tattobrasil #tatuagem #viral ♬ som original - Clayton Ricardo

Nos comentários, as reações foram diversas. “Ele fazendo tattoo dela, e ela nem sabendo que ele existe”, escreveu um usuário. “Pode me dizer o que essa tatuagem representa para você?”, perguntou outra internauta.

Clayton respondeu ao questionamento: “Digo sim. Virgínia representa um arquétipo de mulher poderosa, bem-sucedida, que não se abala com comentários de pessoas que gostariam de ser ela, que é uma excelente mãe, empresária, empreendedora, ‘marketeira’, publicitária, visionária”.

Por outro lado, houve quem defendesse a ideia: “Gente, marca a Virgínia, ficou top”, incentivou um seguidor. “O povo super com inveja, não é possível que estão se incomodando com o corpo alheio e a tatuagem alheia”, afirmou outro perfil.

Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio

Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio com fantasia completa por Leo Franco/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio com fantasia completa por Leo Franco/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio com fantasia completa por Leo Franco/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio com fantasia completa por Anderson Nordê / AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio com fantasia completa por Leo Franco/AgNews

