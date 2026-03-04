Acesse sua conta
Ex-atriz mirim de 'Senhora do Destino' celebra nova carreira aos 34 anos: 'Agora começo uma nova fase'

Marcela Barrozo anuncia formação em Odontologia

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 4 de março de 2026 às 19:08

Atriz mirim da Globo, Marcela Barrozo, se forma em Odontologia
Atriz mirim da Globo, Marcela Barrozo, se forma em Odontologia Crédito: Reprodução/ TV Globo/ Instagram

A ex-atriz mirim da TV Globo Marcela Barrozo, lembrada por sucessos como “Senhora do Destino”, utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (4) para anunciar uma nova profissão aos 34 anos. Após duas décadas dedicadas à atuação, Marcela contou que se formou em Odontologia e pretende seguir carreira na área.

“Essa semana vivi um dos momentos mais marcantes da minha vida: a minha colação de grau em Odontologia. Depois de 20 anos atuando em outra área, eu decidi recalcular a rota e mudar o rumo. Não foi fácil. Foram quatro anos intensos, cheios de desafios, inseguranças, aprendizados e superações”, compartilhou em legenda no seu perfil do Instagram.

Na publicação, ela detalhou a jornada durante a graduação, que incluiu o casamento e a maternidade, ressaltando a persistência em seu objetivo: “No meio dessa jornada, a vida aconteceu da forma mais linda possível: eu casei, engravidei, pari, vivi o puerpério… e, entre mamadas, noites mal dormidas e provas, segui firme. Conciliei os cuidados com a minha família e com a minha filha com os estudos e a construção de uma nova profissão. Muitas vezes cansada, mas nunca desistindo. Porque havia um sonho maior me movendo. Hoje, ao encerrar essa etapa, meu coração é só gratidão”.

Confira como está Marcela Barrozo atualmente

Marcela Barrozo com marido e filha na sua formatura em Odontologia por Reprodução/ Instagram
Marcela Barrozo em "Senhora do Destino" por Reprodução/ TV Globo
Marcela Barrozo e suas colegas de formatura por Reprodução/ Instagram
Marcela Barrozo e seu marido, o advogado Luiz Fernando Pinto por Reprodução/ Instagram
Marcela Barrozo com sua filha, Luiza por Reprodução/ Instagram
1 de 5
Marcela Barrozo com marido e filha na sua formatura em Odontologia por Reprodução/ Instagram

Barrozo também expressou agradecimentos ao marido, aos pais, à irmã e a duas amigas, afirmando estar pronta para o novo desafio: “Agora começo uma nova fase. Estou pronta, confiante e ansiosa pelos próximos passos”.

Nas fotos publicadas, Marcela aparece com o marido, o advogado Luiz Fernando Pinto, com quem é casada desde 2022, e com a filha Luiza, nascida em 2024. O post também inclui registros com colegas de curso e um vídeo da celebração.

O público noveleiro recorda a trajetória da atriz desde a infância, quando interpretou a neta da protagonista Maria do Carmo (Susana Vieira) em “Senhora do Destino" (2004). Ela também deu vida a Estelinha, filha do prefeito Vivaldo (Fúlvio Stefanini), em “Chocolate com Pimenta” (2003), e integrou o elenco de “Duas Caras” (2007). Seu trabalho mais recente na televisão foi na novela “Gênesis”, em 2021, da Record.

Tags:

Profissão Marcela Barrozo

