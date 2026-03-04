Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marido de Larissa Manoela integra elenco de ‘Coração Acelerado’ e recebe apoio da atriz

André Luiz Frambach interpretará Gael na novela das sete da TV Globo

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 4 de março de 2026 às 20:55

André Luiz Frambach interpretará Gael em
André Luiz Frambach interpretará Gael em "Coração Acelerado" Crédito: Reprodução/ TV Globo

O ator André Luiz Frambach utilizou as redes sociais para anunciar novidades na carreira: ele retornará às telas da TV Globo em “Coração Acelerado”, atual trama das 19h da emissora. O artista dará vida ao personagem Gael e compartilhou um registro já caracterizado na última terça-feira (3).

"Falta pouco pra vocês conhecerem o Gael… Mas como vocês sabem, cada personagem é um visual novo, então já tá liberado por aqui. Tô animado demais! #CoraçãoAcelerado, tô chegando", escreveu na legenda da publicação.

Sua esposa, a atriz Larissa Manoela, que integra o elenco de “Êta Mundo Melhor!” como Estela, também da TV Globo, demonstrou entusiasmo com o novo projeto do marido. "Absurdo de gato! Vem cowboy, vem Gael", comentou ela no post. Os dois são casados desde dezembro de 2023.

Larissa Manoela e André Luiz Frambach

Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach, por Reprodução
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Redes sociais
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução
1 de 17
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Neymar vê caricatura em bar de Santos e brinca: ‘Acho que estou meio diferente’

Neymar vê caricatura em bar de Santos e brinca: ‘Acho que estou meio diferente’

Imagem - Ex-atriz mirim de 'Senhora do Destino' celebra nova carreira aos 34 anos: 'Agora começo uma nova fase'

Ex-atriz mirim de 'Senhora do Destino' celebra nova carreira aos 34 anos: 'Agora começo uma nova fase'

Imagem - Fã eterniza Virgínia Fonseca com tatuagem gigante na perna; confira o resultado

Fã eterniza Virgínia Fonseca com tatuagem gigante na perna; confira o resultado

Tags:

Larissa Manoela Coração Acelerado André Luiz Frambach

Mais recentes

Imagem - Harry Styles comenta morte de Liam Payne pela primeira vez: ‘A ideia de falar sobre isso me deixa confuso’

Harry Styles comenta morte de Liam Payne pela primeira vez: ‘A ideia de falar sobre isso me deixa confuso’
Imagem - Andréa Sorvetão relembra desentendimento com Xuxa por divergências políticas

Andréa Sorvetão relembra desentendimento com Xuxa por divergências políticas
Imagem - Hoje (4 de março) marca um novo ciclo de cura: 4 signos veem a saúde e a vitalidade melhorarem de verdade

Hoje (4 de março) marca um novo ciclo de cura: 4 signos veem a saúde e a vitalidade melhorarem de verdade

MAIS LIDAS

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
01

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil
02

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

Imagem - Salvador entra em estado de atenção por fortes chuvas, diz Defesa Civil
03

Salvador entra em estado de atenção por fortes chuvas, diz Defesa Civil

Imagem - Formada na UFBA: quem é a fonoaudióloga presa por agredir criança em clínica na Bahia
04

Formada na UFBA: quem é a fonoaudióloga presa por agredir criança em clínica na Bahia