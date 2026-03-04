NOVELAS

Marido de Larissa Manoela integra elenco de ‘Coração Acelerado’ e recebe apoio da atriz

André Luiz Frambach interpretará Gael na novela das sete da TV Globo

K Kamila Macedo

Publicado em 4 de março de 2026 às 20:55

André Luiz Frambach interpretará Gael em "Coração Acelerado" Crédito: Reprodução/ TV Globo

O ator André Luiz Frambach utilizou as redes sociais para anunciar novidades na carreira: ele retornará às telas da TV Globo em “Coração Acelerado”, atual trama das 19h da emissora. O artista dará vida ao personagem Gael e compartilhou um registro já caracterizado na última terça-feira (3).

"Falta pouco pra vocês conhecerem o Gael… Mas como vocês sabem, cada personagem é um visual novo, então já tá liberado por aqui. Tô animado demais! #CoraçãoAcelerado, tô chegando", escreveu na legenda da publicação.

Sua esposa, a atriz Larissa Manoela, que integra o elenco de “Êta Mundo Melhor!” como Estela, também da TV Globo, demonstrou entusiasmo com o novo projeto do marido. "Absurdo de gato! Vem cowboy, vem Gael", comentou ela no post. Os dois são casados desde dezembro de 2023.