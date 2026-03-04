POLÊMICA

Andréa Sorvetão relembra desentendimento com Xuxa por divergências políticas

Ex-Paquita afirma que manteve seus princípios mesmo após rompimento com apresentadora

Heider Sacramento

Publicado em 4 de março de 2026 às 21:33

Andréa Sorvetão fala sobre briga com Xuxa por política Crédito: Reprodução

A ex-Paquita Andréa Sorvetão, de 52 anos, voltou a comentar a polêmica envolvendo Xuxa Meneghel, de 62, e recordou o rompimento entre as duas motivado por posicionamentos políticos distintos.

O assunto surgiu nesta quarta-feira (4), durante uma interação com seguidores nas redes sociais. Ao responder a uma fã que elogiou sua postura e firmeza diante das críticas que recebeu na época da briga, Andréa refletiu sobre o impacto daquele período em sua vida pessoal e profissional.

Xuxa e Junno Andrade 1 de 5

Segundo a ex-assistente de palco, o episódio marcou uma virada importante em sua trajetória. Ela destacou que prefere manter seus princípios, mesmo que isso signifique perder parte do público. Para Andréa, quem permaneceu ao seu lado após a polêmica demonstrou admiração verdadeira.