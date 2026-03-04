Andréa Sorvetão relembra desentendimento com Xuxa por divergências políticas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 4 de março de 2026 às 21:33
A ex-Paquita Andréa Sorvetão, de 52 anos, voltou a comentar a polêmica envolvendo Xuxa Meneghel, de 62, e recordou o rompimento entre as duas motivado por posicionamentos políticos distintos.
O assunto surgiu nesta quarta-feira (4), durante uma interação com seguidores nas redes sociais. Ao responder a uma fã que elogiou sua postura e firmeza diante das críticas que recebeu na época da briga, Andréa refletiu sobre o impacto daquele período em sua vida pessoal e profissional.
Xuxa e Junno Andrade
Segundo a ex-assistente de palco, o episódio marcou uma virada importante em sua trajetória. Ela destacou que prefere manter seus princípios, mesmo que isso signifique perder parte do público. Para Andréa, quem permaneceu ao seu lado após a polêmica demonstrou admiração verdadeira.
Ao falar sobre política, ela afirmou que não pretende mudar sua essência para agradar terceiros e defendeu o direito de todos se posicionarem. Na avaliação da ex-Paquita, é importante que as pessoas acompanhem o que acontece no país e no mundo, reforçando que opiniões divergentes precisam ser respeitadas.