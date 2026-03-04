Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Andréa Sorvetão relembra desentendimento com Xuxa por divergências políticas

Ex-Paquita afirma que manteve seus princípios mesmo após rompimento com apresentadora

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de março de 2026 às 21:33

Andréa Sorvetão fala sobre briga com Xuxa por política Crédito: Reprodução

A ex-Paquita Andréa Sorvetão, de 52 anos, voltou a comentar a polêmica envolvendo Xuxa Meneghel, de 62, e recordou o rompimento entre as duas motivado por posicionamentos políticos distintos.

O assunto surgiu nesta quarta-feira (4), durante uma interação com seguidores nas redes sociais. Ao responder a uma fã que elogiou sua postura e firmeza diante das críticas que recebeu na época da briga, Andréa refletiu sobre o impacto daquele período em sua vida pessoal e profissional.

Xuxa e Junno Andrade

Junno Andrade e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Xuxa Meneghel e Junno Andrade por Reprodução
Xuxa Meneghel e Junno Andrade por Reprodução
Junno Andrade por Reprodução
Junno Andrade reconhece paternidade de filho de 38 anos por Divulgação
1 de 5
Junno Andrade e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais

Segundo a ex-assistente de palco, o episódio marcou uma virada importante em sua trajetória. Ela destacou que prefere manter seus princípios, mesmo que isso signifique perder parte do público. Para Andréa, quem permaneceu ao seu lado após a polêmica demonstrou admiração verdadeira.

Ao falar sobre política, ela afirmou que não pretende mudar sua essência para agradar terceiros e defendeu o direito de todos se posicionarem. Na avaliação da ex-Paquita, é importante que as pessoas acompanhem o que acontece no país e no mundo, reforçando que opiniões divergentes precisam ser respeitadas.

Leia mais

Imagem - BBB 26: Irmã de Breno aposta em virada no jogo com volta do Quarto Secreto

BBB 26: Irmã de Breno aposta em virada no jogo com volta do Quarto Secreto

Imagem - Paulinho morre em Três Graças? Pedido de casamento termina em atentado e instala pânico na trama

Paulinho morre em Três Graças? Pedido de casamento termina em atentado e instala pânico na trama

Imagem - Monica Iozzi tem alta após reação medicamentosa que afetou sua fala

Monica Iozzi tem alta após reação medicamentosa que afetou sua fala

Mais recentes

Imagem - Harry Styles comenta morte de Liam Payne pela primeira vez: ‘A ideia de falar sobre isso me deixa confuso’

Harry Styles comenta morte de Liam Payne pela primeira vez: ‘A ideia de falar sobre isso me deixa confuso’
Imagem - Hoje (4 de março) marca um novo ciclo de cura: 4 signos veem a saúde e a vitalidade melhorarem de verdade

Hoje (4 de março) marca um novo ciclo de cura: 4 signos veem a saúde e a vitalidade melhorarem de verdade
Imagem - Portugal e Espanha estão girando ao redor de si mesmos e isso é perigoso, revelam geólogos

Portugal e Espanha estão girando ao redor de si mesmos e isso é perigoso, revelam geólogos

MAIS LIDAS

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
01

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil
02

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

Imagem - Salvador entra em estado de atenção por fortes chuvas, diz Defesa Civil
03

Salvador entra em estado de atenção por fortes chuvas, diz Defesa Civil

Imagem - Formada na UFBA: quem é a fonoaudióloga presa por agredir criança em clínica na Bahia
04

Formada na UFBA: quem é a fonoaudióloga presa por agredir criança em clínica na Bahia