Monica Iozzi tem alta após reação medicamentosa que afetou sua fala

Atriz ficou internada após desenvolver afasia causada por efeito colateral de medicamento.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de março de 2026 às 20:00

Monica Iozzi contou que reação a medicamento provocou quadro de afasia e afastamento temporário da TV
Monica Iozzi contou que reação a medicamento provocou quadro de afasia  Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de dias de preocupação, Monica Iozzi está de volta para casa. A atriz recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (4), após passar cerca de uma semana internada por causa de uma reação adversa a um medicamento, que desencadeou um quadro de afasia, distúrbio que compromete temporariamente a comunicação verbal.

A artista compartilhou com os seguidores o momento do retorno ao lar. Em uma imagem publicada nas redes sociais, aparece descansando e escreveu uma mensagem breve de agradecimento pelo apoio recebido durante o período de internação.

O problema de saúde foi revelado por ela no início da semana. Monica contou que o organismo não reagiu bem à medicação, provocando dificuldades na fala e exigindo acompanhamento médico imediato. Ela chegou a ser atendida no Hospital Israelita Albert Einstein e depois seguiu tratamento no Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

Monica Iozzi

Monica Iozzi por Reprodução/Instagram
Monica Iozzi contou que reação a medicamento provocou quadro de afasia e afastamento temporário da TV por Reprodução/Instagram
Monica Iozzi por Reprodução/Instagram
Monica Iozzi por Reprodução/Instagram
Monica Iozzi por Reprodução/Instagram
Monica Iozzi por Reprodução/Instagram
Monica Iozzi por Reprodução/Instagram
Monica Iozzi passou perrengue em avião por Reprodução/Instagram
Monica Iozzi e Otaviano Costa foram uma das duplas de apresentadores do Vídeo Show por Reprodução
Monica Iozzi por Reprodução
Monica Iozzi por Redes sociais
Mônica Iozzi por Reprodução/Instagram
A atriz e apresentadora Monica Iozzi interpreta a obra da da escritora e roteirista paulista Tati Bernardi por Foto: Clara Cosentino/Divulgação
Programa teve como convidadas duas mulheres que transitam pelas artes cênicas, o humor e a sátira política: Mônica Iozzi e Maria Bopp por Reprodução/Globo
1 de 14
Monica Iozzi por Reprodução/Instagram

Por orientação médica, a atriz precisou se afastar de compromissos profissionais, incluindo uma participação no quadro Lipsync, do Domingão com Huck. Na ocasião, lamentou não poder cumprir a agenda, mas reforçou que a prioridade era a recuperação.

Durante a internação, Monica recebeu visitas de pessoas próximas e uma série de mensagens carinhosas de fãs e colegas de trabalho. Segundo ela, esse suporte emocional foi fundamental para enfrentar o susto.

