Monica Iozzi tem alta após reação medicamentosa que afetou sua fala

Atriz ficou internada após desenvolver afasia causada por efeito colateral de medicamento.

Heider Sacramento

Publicado em 4 de março de 2026 às 20:00

Monica Iozzi contou que reação a medicamento provocou quadro de afasia Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de dias de preocupação, Monica Iozzi está de volta para casa. A atriz recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (4), após passar cerca de uma semana internada por causa de uma reação adversa a um medicamento, que desencadeou um quadro de afasia, distúrbio que compromete temporariamente a comunicação verbal.

A artista compartilhou com os seguidores o momento do retorno ao lar. Em uma imagem publicada nas redes sociais, aparece descansando e escreveu uma mensagem breve de agradecimento pelo apoio recebido durante o período de internação.

O problema de saúde foi revelado por ela no início da semana. Monica contou que o organismo não reagiu bem à medicação, provocando dificuldades na fala e exigindo acompanhamento médico imediato. Ela chegou a ser atendida no Hospital Israelita Albert Einstein e depois seguiu tratamento no Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

Por orientação médica, a atriz precisou se afastar de compromissos profissionais, incluindo uma participação no quadro Lipsync, do Domingão com Huck. Na ocasião, lamentou não poder cumprir a agenda, mas reforçou que a prioridade era a recuperação.