Como é a ‘Casa de Mainha’, projeto nordestino vencedor do principal prêmio mundial de arquitetura

Projeto do arquiteto Zé Vagner transformou a casa da mãe, em Feira Nova, e foi reconhecido pelo público e por jurados do ArchDaily

Heider Sacramento

Publicado em 4 de março de 2026 às 06:00

Reforma em Pernambuco rende prêmio internacional a arquiteto brasileiro Crédito: Divulgação

Uma residência no interior de Pernambuco conquistou destaque mundial na arquitetura. O projeto “Casa de Mainha”, assinado pelo arquiteto Zé Vagner, venceu um dos principais prêmios promovidos pelo ArchDaily, com resultado anunciado no último dia 19.

A casa fica em Feira Nova, no Agreste pernambucano, a cerca de 80 quilômetros do Recife. Construída na década de 1980 pela própria família, a residência passou por uma ampla reforma em 2025, conduzida pelo arquiteto, que mora no imóvel com a mãe, a costureira Nalva.

A obra foi executada com mão de obra local e soluções de baixo custo, priorizando ventilação e iluminação natural. A proposta surgiu da necessidade de melhorar a qualidade de vida da mãe, que enfrenta problemas respiratórios. Ambientes foram integrados, novas aberturas criadas e elementos como cobogós passaram a garantir circulação de ar e efeitos de luz no interior da casa.

O projeto foi o único brasileiro finalista entre as categorias da premiação e se destacou por unir memória afetiva, funcionalidade e participação popular, já que a escolha dos vencedores contou com votação do público e avaliação de especialistas.

Além do reconhecimento internacional, a “Casa de Mainha” já havia sido premiada pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) em Pernambuco e ainda concorre na etapa nacional.