TRÊS É DEMAIS?

Como Jonas, Marciele e Maxiane: os triângulos amorosos que marcaram o BBB

De Diego Alemão a romances recentes, disputas afetivas sempre movimentaram o reality

Heider Sacramento

Publicado em 2 de março de 2026 às 22:27

Triângulos amorosos rendem polêmicas históricas no BBB Crédito: Divulgação

Se tem um ingrediente que nunca falta no Big Brother Brasil, é confusão amorosa. Na atual edição do Big Brother Brasil, o envolvimento entre Jonas Sulzbach, Maxiane e Marciele reacendeu o debate sobre amizade, flerte e “talaricagem”. Depois dos beijos trocados entre Jonas e Maxiane nas festas, a saída dela no último Paredão abriu espaço para uma aproximação dele com Marciele, até então aliada da sister. Parte do público torce pelo novo casal, enquanto outra critica a mudança de rota.

Mas esse tipo de enredo está longe de ser novidade no reality. Um dos casos mais emblemáticos aconteceu no BBB 7, quando Diego Alemão viveu idas e vindas entre Fani Pacheco e Íris Stefanelli. O triângulo dominou a temporada e ainda alimentou a rivalidade com Alberto Cowboy, um de seus principais adversários no jogo.

No BBB 2, o romance entre Manuela Saade e Thyrso Mattos parecia sólido, mas tinha um terceiro elemento: Fabrício Carvalho. Mesmo comprometida, Manu manteve um flerte que deu o que falar.

Já no BBB 6, Mariana Felício e Daniel Saullo viveram um relacionamento interrompido por indecisões do brother, que chegou a se envolver com Roberta Brasil. Apesar da turbulência, Mariana e Saullo reataram fora da casa, se casaram e formaram família.

O BBB 11 também entregou drama digno de novela. A campeã Maria Melilo se envolveu com Maurício Manieri, o Mau Mau, e depois com Wesley Schunk. Quando Mau Mau voltou ao jogo pela Casa de Vidro, a situação ficou ainda mais tensa, mas ele acabou eliminado novamente.

No BBB 15, Fernando Medeiros iniciou um romance com Aline Gotschalg e, após a saída dela, se aproximou de Amanda Djehdian. A repercussão foi negativa dentro e fora da casa, mas Fernando e Aline retomaram o relacionamento após o programa.

O BBB 18 elevou o nível da confusão ao formar quase um “quarteto”. Breno Simões começou com Jaqueline Grohalski, depois se envolveu com Ana Clara Lima e, por fim, engatou um romance com Paula Amorim, com quem segue até hoje e tem um filho.

No BBB 22, Maria, Eliezer Netto e Natália Deodato protagonizaram outro triângulo movimentado, especialmente após a saída conturbada de Maria do programa.