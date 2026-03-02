É DA BAHIA!!!!

Leandro Boneco conquista 1º apartamento do BBB 26 em dinâmica surpresa e se emociona

Brother venceu etapa decisiva por sorte ao escolher a casa premiada

Heider Sacramento

Publicado em 2 de março de 2026 às 23:15

Leandro Boneco comemora prêmio inédito na temporada Crédito: Reprodução/TV Globo

A noite desta segunda-feira (2) foi de virada no Big Brother Brasil. Em uma ação especial pelos 50 dias de confinamento, Leandro Boneco levou a melhor e se tornou o primeiro participante do BBB 26 a ganhar um apartamento na temporada.

A dinâmica foi anunciada por Tadeu Schmidt ainda durante a tarde. Os brothers foram divididos em três grupos e precisaram eleger, entre si, quem mais merecia disputar o prêmio. Cada participante votou individualmente no Confessionário e, em caso de empate, caberia ao líder do grupo desempatar.

Após a primeira fase, Leandro Boneco, Jordana e Milena avançaram como finalistas. A decisão, então, ficou nas mãos da sorte. Diante de três opções de casas numeradas, cada um precisou escolher uma. Na ordem definida, Leandro optou pela casa 1, Milena ficou com a 2 e Jordana com a 3. Foi a escolha do produtor cultural que continha o prêmio.