Ivete Sangalo recebe apoio de Daniel Cady após cirurgia: 'Foi só um grande susto'

Heider Sacramento
Publicado em 2 de março de 2026 às 22:00
Depois que Ivete Sangalo falou diretamente com os fãs sobre a cirurgia no rosto, foi a vez de Daniel Cady usar as redes sociais para atualizar o público. Em uma live realizada na noite desta segunda-feira (2), o nutricionista comentou como a cantora está se sentindo após o procedimento feito no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista.
Cady explicou que acompanhou de perto todo o processo e que tem conversado com Ivete desde a operação. De acordo com ele, a intervenção para corrigir a fratura na mandíbula ocorreu como planejado e o quadro clínico é estável. A artista já deixou a área cirúrgica e segue em observação no quarto, com possibilidade de alta nos próximos dias.
Sem esconder o alívio, ele descreveu o episódio como um momento de tensão para a família, mas ressaltou que a recuperação tem sido positiva. Daniel também fez questão de elogiar a disposição da cantora, afirmando que ela mantém o bom humor e a força de sempre, características que, segundo ele, ajudam nesse processo.