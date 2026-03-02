Acesse sua conta
Ivete Sangalo recebe apoio de Daniel Cady após cirurgia: 'Foi só um grande susto'

Nutricionista falou sobre recuperação da cantora e afirmou que procedimento foi um sucesso

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de março de 2026 às 22:00

Daniel Cady tranquiliza fãs sobre recuperação de Ivete Crédito: Reprodução

Depois que Ivete Sangalo falou diretamente com os fãs sobre a cirurgia no rosto, foi a vez de Daniel Cady usar as redes sociais para atualizar o público. Em uma live realizada na noite desta segunda-feira (2), o nutricionista comentou como a cantora está se sentindo após o procedimento feito no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista.

Cady explicou que acompanhou de perto todo o processo e que tem conversado com Ivete desde a operação. De acordo com ele, a intervenção para corrigir a fratura na mandíbula ocorreu como planejado e o quadro clínico é estável. A artista já deixou a área cirúrgica e segue em observação no quarto, com possibilidade de alta nos próximos dias.

Sem esconder o alívio, ele descreveu o episódio como um momento de tensão para a família, mas ressaltou que a recuperação tem sido positiva. Daniel também fez questão de elogiar a disposição da cantora, afirmando que ela mantém o bom humor e a força de sempre, características que, segundo ele, ajudam nesse processo.

