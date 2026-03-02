Acesse sua conta
Quais são os principais sintomas do aneurisma, doença que matou Adriana Araújo aos 49 anos

Adriana Araújo passou mal em casa no último sábado (28/2), após ter um aneurisma cerebral, e ficou internada em estado grave

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 2 de março de 2026 às 22:46

A sambista Adriana Araújo, de 49 anos, morreu nesta segunda-feira (2/3), dois dias depois de ter um aneurisma cerebral. A cantora passou mal em casa no último sábado (28/2), desmaiou e foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ela foi transferida para o Hospital Odilon Behrens, em Belo Horizonte, em seguida, onde permaneceu internada em estado grave.

O caso chama a atenção porque o aneurisma cerebral pode evoluir de forma silenciosa até que ocorra a ruptura, situação que configura uma emergência neurológica.

