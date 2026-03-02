STREAMING

Violet e Lord Anderson se casam em Bridgerton? Entenda o que acontece nos livros

Romance da nova temporada divide fãs, mas versão original da obra segue caminho diferente

Um dos relacionamentos que mais movimentaram a quarta temporada de Bridgerton foi o de Violet Bridgerton, interpretada por Ruth Gemmell, com Lord Marcus Anderson, vivido por Daniel Francis. Ao longo dos episódios, o casal aprofunda a relação e chega a ficar noivo, mas a história termina sem casamento.

Na reta final da temporada, Violet decide encerrar o noivado mesmo declarando amor por Marcus. A viscondessa admite que ainda não se sente pronta para um novo matrimônio após a morte de Edmund Bridgerton, mantendo aberta a possibilidade de um futuro diferente.

O que acontece nos livros de Julia Quinn

Nos romances escritos por Julia Quinn, a história é diferente. Lord Marcus Anderson não existe na obra original, já que foi criado exclusivamente para a adaptação da Netflix. Nos livros, Violet permanece viúva e não volta a se casar após a morte do marido.

A produção, no entanto, tem liberdade para seguir caminhos distintos do material literário, como já ocorreu em outras tramas da série. Isso mantém em aberto a possibilidade de novos desdobramentos para a personagem nas próximas temporadas.

Futuro ainda indefinido

A produtora Jess Brownell comentou que a trajetória de Violet ainda envolve outras prioridades, como acompanhar o crescimento e o casamento dos filhos antes de pensar em um novo compromisso definitivo. A declaração reforça que a personagem ainda pode passar por mudanças emocionais antes de tomar qualquer decisão sobre o próprio futuro amoroso.