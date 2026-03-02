LUTO

Adriana Araújo não resiste e morre aos 49 anos: 'Iluminava todos ao seu redor'

Ela estava internada em estado grave desde sábado e não resistiu às complicações

Fernanda Varela

Publicado em 2 de março de 2026 às 16:18

Adriana Araújo Crédito: Reprodução

A cantora e sambista Adriana Araújo morreu nesta segunda-feira (2), aos 49 anos, em Belo Horizonte. A artista estava internada desde o último sábado (28) após sofrer um aneurisma cerebral. A morte foi confirmada por meio das redes sociais oficiais da cantora.

Adriana Araújo 1 de 4

Em nota publicada pela equipe, familiares e amigos lamentaram a perda e destacaram a trajetória pessoal e artística da sambista. “Hoje nos despedimos da nossa amada Adriana Araújo. Adriana foi muito mais do que uma grande voz do samba. Foi abraço largo, sorriso fácil, coração generoso e uma alegria de viver que iluminava todos ao seu redor”, diz trecho da mensagem.

Estado de saúde era considerado irreversível

Adriana passou mal em casa, chegou a desmaiar e foi levada inicialmente a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Posteriormente, foi transferida para o Hospital Odilon Behrens, onde permaneceu internada em coma, entubada e sob cuidados intensivos.

Segundo informações divulgadas anteriormente, o quadro clínico era considerado grave e irreversível. A cantora não resistiu às complicações provocadas pelo aneurisma.

Trajetória no samba mineiro

A artista construiu a carreira ligada à comunidade Pedreira Prado Lopes, uma das mais tradicionais de Belo Horizonte, tornando-se uma das vozes de destaque do samba na capital mineira.

Adriana integrou o grupo Simplicidade Samba antes de seguir carreira solo. Em 2021, lançou o álbum Minha Verdade e, no ano passado, apresentou o projeto 3 Jorges, homenagem a Jorge Aragão, Jorge Ben Jor e Seu Jorge.