Adriana Araújo não resiste e morre aos 49 anos: 'Iluminava todos ao seu redor'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 2 de março de 2026 às 16:18
A cantora e sambista Adriana Araújo morreu nesta segunda-feira (2), aos 49 anos, em Belo Horizonte. A artista estava internada desde o último sábado (28) após sofrer um aneurisma cerebral. A morte foi confirmada por meio das redes sociais oficiais da cantora.
Adriana Araújo
Em nota publicada pela equipe, familiares e amigos lamentaram a perda e destacaram a trajetória pessoal e artística da sambista. “Hoje nos despedimos da nossa amada Adriana Araújo. Adriana foi muito mais do que uma grande voz do samba. Foi abraço largo, sorriso fácil, coração generoso e uma alegria de viver que iluminava todos ao seu redor”, diz trecho da mensagem.
Estado de saúde era considerado irreversível
Adriana passou mal em casa, chegou a desmaiar e foi levada inicialmente a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Posteriormente, foi transferida para o Hospital Odilon Behrens, onde permaneceu internada em coma, entubada e sob cuidados intensivos.
Segundo informações divulgadas anteriormente, o quadro clínico era considerado grave e irreversível. A cantora não resistiu às complicações provocadas pelo aneurisma.
Trajetória no samba mineiro
A artista construiu a carreira ligada à comunidade Pedreira Prado Lopes, uma das mais tradicionais de Belo Horizonte, tornando-se uma das vozes de destaque do samba na capital mineira.
Adriana integrou o grupo Simplicidade Samba antes de seguir carreira solo. Em 2021, lançou o álbum Minha Verdade e, no ano passado, apresentou o projeto 3 Jorges, homenagem a Jorge Aragão, Jorge Ben Jor e Seu Jorge.
Ela deixa o marido, Evaldo Araújo, e o filho Daniel.