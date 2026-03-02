MEMÓRIA

Sobrinho de integrante do ‘Mamonas Assassinas’ revive legado da banda nos palcos com a turnê ‘30 Anos’

Esta segunda-feira (2) marca 30 anos do falecimento dos integrantes da banda

K Kamila Macedo

Publicado em 2 de março de 2026 às 17:58

Filme dos Mamonas Assassinas Crédito: Reprodução

Há 30 anos ocorreu o trágico acidente aéreo que tirou a vida dos cinco integrantes da banda Mamonas Assassinas: Dinho, Bento Hinoto, Júlio Rasec e os irmãos Sérgio e Samuel Reoli. As canções conhecidas pela forte característica de misturar português com inglês, como o clássico “Pelados em Santos”, permanecem vivas na memória de fãs, amigos e familiares. Um exemplo disso é a formação do projeto “Mamonas Assassinas - O Legado”, que busca homenagear a banda original. Desde 2023, o grupo percorre o Brasil com a turnê intitulada “30 Anos”, que também possui datas na Europa.

Um parentesco específico entre os novos integrantes do Mamonas Assassinas - O Legado” chama a atenção. Beto Hinoto nasceu em 1998, dois anos após o falecimento de seu tio, o guitarrista Bento Hinoto. Ele é filho de Maurício Hinoto, irmão de Bento e profissional que esteve envolvido diretamente com os Mamonas ao atuar como produtor da banda no início da trajetória.

A nova formação surgiu com o filme “Mamonas Assassinas: O Impossível Não Existe”, lançado em 2023, após apontarem a semelhança física entre os intérpretes e seus respectivos papéis durante a produção.

Nas telas, Beto homenageia o tio, Bento Hinoto, ao assumir a guitarra. Ruy Brissac dá vida a Dinho nos vocais, enquanto Rhener Freitas assume a bateria, eternizada por Sérgio Reoli. Adriano Tunes representa o baixista Samuel Reoli e Nelson Bonfim homenageia o tecladista Júlio Rasec. Já nos palcos, Hinoto, Brissac e Bonfim retornam à banda, ao lado de Lucas Theis e Victor Jacomin

Os shows resgatam a trajetória dos cinco artistas utilizando símbolos icônicos, como a Brasília Amarela. O repertório inclui grandes sucessos como “Vira-Vira”, “Bois Don’t Cry” e “1406”, buscando preservar o imaginário popular e as referências clássicas que compunham a performance original do grupo.