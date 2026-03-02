Acesse sua conta
Sobrinho de integrante do ‘Mamonas Assassinas’ revive legado da banda nos palcos com a turnê ‘30 Anos’

Esta segunda-feira (2) marca 30 anos do falecimento dos integrantes da banda

  K

  • Kamila Macedo

Publicado em 2 de março de 2026 às 17:58

Nas telas, Beto homenageia o tio, Bento Hinoto, ao assumir a guitarra. Ruy Brissac dá vida a Dinho nos vocais, enquanto Rhener Freitas assume a bateria, eternizada por Sérgio Reoli. Adriano Tunes representa o baixista Samuel Reoli e Nelson Bonfim homenageia o tecladista Júlio Rasec. Já nos palcos, Hinoto, Brissac e Bonfim retornam à banda, ao lado de Lucas Theis e Victor Jacomin

Os shows resgatam a trajetória dos cinco artistas utilizando símbolos icônicos, como a Brasília Amarela. O repertório inclui grandes sucessos como “Vira-Vira”, “Bois Don’t Cry” e “1406”, buscando preservar o imaginário popular e as referências clássicas que compunham a performance original do grupo.

Os integrantes do Mamonas Assassinas faleceram em um acidente de avião no dia 2 de março de 1996, em uma rota entre Brasília e Guarulhos, após retornarem de um show na capital federal.

Tags:

