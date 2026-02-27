Acesse sua conta
Após internação, Ivete Sangalo reaparece em show gratuito no Ibirapuera

Cantora foi hospitalizada na última quarta-feira (25) e se apresenta em São Paulo nesta sexta (27)

  • Kamila Macedo

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 20:29

Ivete Sangalo faz show no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo
Ivete Sangalo faz show no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo Crédito: Reprodução/ Instagram

Ivete Sangalo já está de volta à ativa. Após ser hospitalizada na última quarta-feira (25), a artista reaparece nos palcos nesta sexta-feira (27) como convidada especial no show do Coro do Tabernáculo na Praça do Templo, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, que já está com os ingressos gratuitos esgotados. Ivete também retorna ao palco no sábado (28) para mais uma apresentação ao lado do grupo norte-americano, como parte da turnê "Canções de Esperança".

A cantora foi hospitalizada após sofrer um desmaio e cair no banheiro, o que causou ferimentos em seu rosto. Segundo informações, Ivete já apresentava mal-estar antes da queda. Ela foi encaminhada ao Hospital Aliança, em Salvador, onde passou por uma bateria de exames e recebeu o diagnóstico de síndrome vasovagal, ocasionada por um quadro de desidratação.

Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica

Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica por Reprodução/Instagram

Neste sexta (27), a baiana fez uma publicação descontraída em suas redes sociais simulando um "expectativa x realidade", na qual aparece com o cabelo sobre o rosto para cobrir os hematomas. “Só bora”, escreveu a cantora na legenda da postagem.

