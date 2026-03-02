Acesse sua conta
Ana Maria Braga revela para quem está torcendo no Paredão Falso do BBB 26

A formação dos emparedados aconteceu no último domingo (1)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 2 de março de 2026 às 16:37

Ana Maria Braga
Ana Maria Braga Crédito: Reprodução | TV Globo

As opiniões sobre quem deve "sair" no Paredão Falso desta semana seguem divididas. Durante a exibição ao vivo do "Mais Você" nesta segunda-feira (2), a apresentadora Ana Maria Braga revelou sua expectativa para a dinâmica do Big Brother Brasil 2026. Em conversa com Tati Machado e o ex-BBB Gil do Vigor, ela declarou que gostaria que Alberto Cowboy vencesse a dinâmica e retornasse.

“O ideal para a gente seria o Cowboy, né? A gente também fica torcendo aqui, né? A volta dele seria triunfal”, disse a apresentadora.

O Paredão Falso consiste em uma dinâmica na qual, diferentemente das eliminações tradicionais, o público vota para que um participante deixe o BBB temporariamente e retorne para a casa, sem que o restante dos participantes saibam. O resultado será anunciado na próxima terça-feira (3). O falso eliminado é encaminhado ao Quarto Secreto, onde terá acesso a informações privilegiadas ao vigiar os colegas e, ao retornar ao jogo, garantirá imunidade para a formação do Paredão seguinte.

A votação segue aberta e a disputa é entre Alberto Cowboy, Breno e Jornada.

