Monica Iozzi revela internação por afasia e desabafa sobre reação a remédio

Atriz ficou uma semana hospitalizada e abriu o jogo sobre susto que a afastou da TV

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de março de 2026 às 18:33

Monica Iozzi contou que reação a medicamento provocou quadro de afasia e afastamento temporário da TV
Monica Iozzi contou que reação a medicamento provocou quadro de afasia e afastamento temporário da TV

Monica Iozzi surpreendeu os seguidores ao contar que está internada há uma semana após sofrer um quadro de afasia. A atriz explicou que a alteração na comunicação foi provocada por uma reação medicamentosa e descreveu a sensação como algo assustador.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Monica Iozzi detalhou o episódio e tranquilizou o público ao afirmar que já está se recuperando e deve receber alta ainda nesta segunda-feira (2).

Segundo Monica Iozzi, tudo começou após o uso de um medicamento que desencadeou uma resposta inesperada do organismo. A atriz relatou que o corpo simplesmente deixou de responder como deveria, afetando sua capacidade de comunicação.

Apesar do susto, ela garantiu que o quadro está controlado e que o pior já passou. A internação foi necessária para monitoramento e estabilização do estado de saúde.

“Eu estou internada há uma semana. Hoje, ainda bem, é meu último dia aqui de internação, mas agora está tudo bem. Está tudo bem mesmo”, afirmou.

Por causa da afasia, Monica Iozzi precisou cancelar sua participação no quadro Lip Sync, do Domingão com Huck, exibido pela TV Globo.

A artista lamentou não poder cumprir o compromisso profissional e destacou que estava animada com o projeto. O afastamento temporário, segundo ela, foi uma decisão médica.

“Eu queria demais, estava muito legal o que estávamos fazendo. Vocês não têm noção do quanto foi difícil saber que eu não ia fazer. De saber que você quer fazer uma coisa, mas está impedida de fazer”, disse.

Após tornar pública a internação, Monica Iozzi recebeu mensagens de apoio de amigos e colegas de profissão. A atriz Mel Lisboa esteve entre os nomes que enviaram votos de recuperação.

Monica reforçou que está bem, agradeceu o carinho e afirmou que em breve estará de volta às atividades.

