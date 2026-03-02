Acesse sua conta
Enquete BBB 26: Alberto, Breno ou Jordana, quem deve ser eliminado no Paredão Falso?

Público decide qual dos emparedados ganhará vaga no Quarto Secreto em semana de Paredão Falso no Big Brother Brasil 26.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de março de 2026 às 00:10

Vote em quem deve ir para o Quarto Secreto no BBB 26 Crédito: Divulgação

O Big Brother Brasil 26 entra em mais uma semana decisiva com a formação de um Paredão triplo, desta vez sem eliminação definitiva. Os emparedados disputam uma vaga no Quarto Secreto. Estão na berlinda Alberto Cowboy, Breno e Jordana. A definição acontece nesta terça-feira (3), quando o público escolhe quem deixará a casa temporariamente na dinâmica especial.

Como foi formada a berlinda

A movimentação começou com a dinâmica do “Exilado". Breno indicou diretamente Alberto Cowboy ao Paredão, dando início à formação da semana.

Na formação oficial, Alberto Cowboy, que também era o Anjo da vez, garantiu imunidade para Jonas, livrando o participante da votação. Já a Líder Samira indicou Jordana, justificando a decisão com base nos conflitos acumulados ao longo dos últimos dias.

Na votação da casa, Marciele recebeu a maioria dos votos e também foi emparedado. Em seguida, o indicado pela Líder exerceu o direito ao contragolpe e puxou Breno para a berlinda.

Com isso, três participantes disputaram a Prova Bate e Volta: Alberto Breno e Marciele. Um deles venceu a disputa e escapou do risco, definindo o Paredão final entre Alberto, Breno e Jordana.

Entenda o Paredão Falso

O diferencial da semana é que se trata de um Paredão Falso. O apresentador Tadeu Schmidt anunciou ao vivo na TV Globo que o público não vota para eliminar, mas para enviar um dos emparedados ao Quarto Secreto.

O participante escolhido deixará a casa com direito a discurso e despedida, mas seguirá direto para o Quarto Secreto, onde poderá acompanhar a rotina dos colegas sem ser visto. Depois, retorna ao jogo com imunidade e informações estratégicas que podem impactar os rumos da temporada.

