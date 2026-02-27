Acesse sua conta
Enquete BBB 26: quem a líder Samira vai indicar ao Paredão Falso?

Sister conquistou primeira liderança ao vencer prova que foi disputada em duas etapas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 07:03

Samira é a líder da vez do BBB 26
Samira é a líder da vez do BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

Samira é a nova líder do BBB 26! A sister conquistou a liderança pela primeira vez dentro da casa na noite de quinta-feira (26), após fazer a maior pontuação em uma prova que exigia que os participantes acertassem bolas em uma roleta com pontos. Desta vez, porém, a indicação ao paredão não resultará em eliminação, pois a berlinda da semana é falsa. Quem você acha que ela indicará ao Paredão Falso?

Tags:

Bbb bbb 26 big Brother Brasil Bbb26 Samira Samira Sagr

