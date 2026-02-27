BBB 26

Enquete BBB 26: quem a líder Samira vai indicar ao Paredão Falso?

Sister conquistou primeira liderança ao vencer prova que foi disputada em duas etapas

Samira é a nova líder do BBB 26! A sister conquistou a liderança pela primeira vez dentro da casa na noite de quinta-feira (26), após fazer a maior pontuação em uma prova que exigia que os participantes acertassem bolas em uma roleta com pontos. Desta vez, porém, a indicação ao paredão não resultará em eliminação, pois a berlinda da semana é falsa. Quem você acha que ela indicará ao Paredão Falso?