VOTE!

Enquete BBB 26: Entre Maxiane e Milena, quem você quer que seja eliminada no Paredão?

Parcial indica diferença mínima entre as sisters e resultado pode virar até o último momento

Fernanda Varela

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 19:00

Maxiane x Milena Crédito: Reprodução

O Paredão do Big Brother Brasil 26 está pegando fogo. A disputa entre Maxiane e Milena aparece como uma das mais equilibradas da temporada, segundo a parcial da enquete.

Desde a formação da berlinda, as torcidas das duas sisters têm se mobilizado nas redes sociais, impulsionando mutirões e campanhas para garantir a permanência de suas favoritas. A diferença entre elas oscila constantemente, indicando que o resultado pode mudar a qualquer momento.

Milena do 'BBB 26' tem uma irmã gêmea 1 de 12

Maxiane chega ao Paredão após uma semana marcada por embates estratégicos e posicionamentos mais firmes no jogo. Já Milena enfrentou momentos de tensão recentes dentro da casa e também ganhou protagonismo após as últimas discussões.

Com o cenário indefinido e clima de tensão entre aliados e rivais, o público tem papel decisivo neste momento do jogo.