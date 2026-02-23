Enquete BBB 26: Entre Maxiane e Milena, quem você quer que seja eliminada no Paredão?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
O Paredão do Big Brother Brasil 26 está pegando fogo. A disputa entre Maxiane e Milena aparece como uma das mais equilibradas da temporada, segundo a parcial da enquete.
Desde a formação da berlinda, as torcidas das duas sisters têm se mobilizado nas redes sociais, impulsionando mutirões e campanhas para garantir a permanência de suas favoritas. A diferença entre elas oscila constantemente, indicando que o resultado pode mudar a qualquer momento.
Milena do 'BBB 26' tem uma irmã gêmea
Maxiane chega ao Paredão após uma semana marcada por embates estratégicos e posicionamentos mais firmes no jogo. Já Milena enfrentou momentos de tensão recentes dentro da casa e também ganhou protagonismo após as últimas discussões.
Com o cenário indefinido e clima de tensão entre aliados e rivais, o público tem papel decisivo neste momento do jogo.
