VOTE!

Enquete BBB 26: Quem tem razão na briga, Ana Paula Renault ou Cowboy?

Discussão começou após o Paredão, envolveu família, chapéu amassado e troca de acusações na madrugada desta segunda-feira (23)

Fernanda Varela

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 10:52

Ana Paula Renault x Alberto Cowboy Crédito: Reprodução

A madrugada do BBB 26 foi marcada por uma briga intensa entre Ana Paula Renault e Alberto Cowboy logo depois da formação do Paredão deste domingo (22). O estopim foi um comentário de Cowboy envolvendo o pai da sister, o que deixou a jornalista revoltada.

Ana Paula tentou confrontá-lo, amassou o chapéu do empresário e acusou o rival de golpe baixo. Cowboy reagiu chamando a atitude dela de desumana. A discussão ainda teve novos rounds na cozinha e no banheiro, com troca de farpas e promessas de que a rivalidade está longe de acabar.