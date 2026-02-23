Enquete BBB 26: Quem tem razão na briga, Ana Paula Renault ou Cowboy?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 10:52
A madrugada do BBB 26 foi marcada por uma briga intensa entre Ana Paula Renault e Alberto Cowboy logo depois da formação do Paredão deste domingo (22). O estopim foi um comentário de Cowboy envolvendo o pai da sister, o que deixou a jornalista revoltada.
Ana Paula tentou confrontá-lo, amassou o chapéu do empresário e acusou o rival de golpe baixo. Cowboy reagiu chamando a atitude dela de desumana. A discussão ainda teve novos rounds na cozinha e no banheiro, com troca de farpas e promessas de que a rivalidade está longe de acabar.
E para você, quem está certo nessa briga? Ana Paula ou Cowboy?