Marina Sena pede 'visita íntima' para Juliano Floss no BBB 26: 'Estou sem meu macho'

Fernanda Varela
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 10:17
A abstinência sexual pegou de jeito. Nas redes sociais, a cantora, que namora Juliano Floss, pediu uma visita íntima para visitar seu amado, que está confinado no Big Brother Brasil 26. Durante conversa com a influenciadora Maya Massafera, a artista brincou.
“Gente, eu não aguento mais. Já estou morrendo [de saudades]. Eu acho que deveria ter visita íntima lá no ‘Big Brother’, alguma coisa. Pelo amor de Deus”, disse Marina, arrancando risadas.
Marina Sena e Juliano Floss
Maya perguntou se a cantora estava “de abstinência”, e ela respondeu: “Lógico, estou sem meu macho”. Na sequência, ao ser questionada sobre frequência de relações quando está namorando, a artista afirmou: “Depende, mas já tem um mês e meio. Não todo dia, mas sempre que dá”.
A conversa repercutiu rapidamente no Instagram e no X, antigo Twitter. Internautas comentaram a sinceridade da cantora e se divertiram com a naturalidade da declaração.
Sem planos de casamento ou filhos
Enquanto acompanha Juliano no confinamento, Marina já declarou que não pretende oficializar a união nem planeja engravidar. Em entrevista anterior, afirmou que casamento não combina com ela e que não se imagina de noiva.
A artista também disse que não tem desejo de gestar, mas cogita a possibilidade de adoção no futuro, quando se sentir pronta para dedicar tempo à criação de uma criança.
Na mesma conversa, Marina comentou ainda sobre carreira e longevidade artística, afirmando que não se deixa pressionar por prêmios ou idade. Segundo ela, quer construir uma trajetória duradoura e ser lembrada pela fidelidade à própria arte.