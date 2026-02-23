BBB 26

Marina Sena pede 'visita íntima' para Juliano Floss no BBB 26: 'Estou sem meu macho'

Cantora brinca sobre abstinência durante conversa com Maya Massafera e reação viraliza nas redes

Fernanda Varela

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 10:17

Juliano Floss e Marina Sena Crédito: Reprodução

A abstinência sexual pegou de jeito. Nas redes sociais, a cantora, que namora Juliano Floss, pediu uma visita íntima para visitar seu amado, que está confinado no Big Brother Brasil 26. Durante conversa com a influenciadora Maya Massafera, a artista brincou.

“Gente, eu não aguento mais. Já estou morrendo [de saudades]. Eu acho que deveria ter visita íntima lá no ‘Big Brother’, alguma coisa. Pelo amor de Deus”, disse Marina, arrancando risadas.

Marina Sena e Juliano Floss 1 de 12

Maya perguntou se a cantora estava “de abstinência”, e ela respondeu: “Lógico, estou sem meu macho”. Na sequência, ao ser questionada sobre frequência de relações quando está namorando, a artista afirmou: “Depende, mas já tem um mês e meio. Não todo dia, mas sempre que dá”.

A conversa repercutiu rapidamente no Instagram e no X, antigo Twitter. Internautas comentaram a sinceridade da cantora e se divertiram com a naturalidade da declaração.

Sem planos de casamento ou filhos

Enquanto acompanha Juliano no confinamento, Marina já declarou que não pretende oficializar a união nem planeja engravidar. Em entrevista anterior, afirmou que casamento não combina com ela e que não se imagina de noiva.

A artista também disse que não tem desejo de gestar, mas cogita a possibilidade de adoção no futuro, quando se sentir pronta para dedicar tempo à criação de uma criança.