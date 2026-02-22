Outback lança menu de café da manhã no Brasil com pratos a partir de R$ 15,90

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 07:30
A rede australiana Outback Steakhouse anunciou a estreia do café da manhã no Brasil. Conhecida pelos pratos fartos e ambientação temática, a marca passa a oferecer um menu exclusivo aos finais de semana e feriados, das 7h30 às 11h30. Durante esse horário, os itens tradicionais do almoço e jantar não estarão disponíveis.
Outback lança menu de café da manhã
A novidade começa a ser vendida a partir de 21 de fevereiro nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, com previsão de funcionamento até 31 de maio. Ainda não há confirmação sobre prorrogação ou expansão para outras regiões.
Cardápio e preços
O menu reúne 12 opções, sendo nove salgadas e três doces, além de bebidas. A proposta segue o estilo americano, com ovos, bacon, waffles e panquecas.
Entre os principais pratos salgados estão:
Alice Springs Omelette, R$ 53,90
Omelete com frango grelhado, bacon crocante, cogumelos e molho de mel e mostarda.
Scrambled Eggs, R$ 36,90
Ovos mexidos com mix de queijos, três fatias de bacon glaceado, pão tostado na manteiga e requeijão temperado.
Scrambled Eggs Bacon, R$ 46,90
Versão reforçada com mais bacon.
Scrambled Eggs Ribs, R$ 52,90
Ovos mexidos com queijos e costela desfiada.
Cheese Toastie, R$ 44,90
Brioche com queijo tipo emmental, requeijão temperado e molho à base de cheddar, finalizado com crosta gratinada.
Ribs and Cheese on the Toast, R$ 44,90
Costela suína desfiada com queijos gratinados sobre pão italiano tostado.
Há ainda versões infantis de alguns pratos, com preços a partir de R$ 22,90.
Entre as opções doces:
Waffle, R$ 37,90
Servido com morango, banana e caldas de chocolate, doce de leite ou american syrup.
Panquecas, R$ 38,90
Com os mesmos acompanhamentos das waffles.
Bolo de chocolate recheado, R$ 39,90
Recheado com brigadeiro e cobertura de chocolate meio amargo.
Bebidas
Chocolate quente com marshmallows, R$ 27,90
Refil de café coado, café com leite e chá-preto, R$ 15,90
Mimosa com suco de laranja, morango e espumante, R$ 29,90
Havanna Iced Coffee com doce de leite, R$ 19,90
A estreia marca a primeira vez que a rede inclui oficialmente o café da manhã no cardápio brasileiro. Em outros países, como o Qatar, a marca já opera com opções matinais.