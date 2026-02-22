VEJA NOVIDADE

Outback lança menu de café da manhã no Brasil com pratos a partir de R$ 15,90

Rede estreia menu matinal com opções salgadas, doces e bebidas

Fernanda Varela

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 07:30

Outback lança menu de café da manhã Crédito: Divulgação

A rede australiana Outback Steakhouse anunciou a estreia do café da manhã no Brasil. Conhecida pelos pratos fartos e ambientação temática, a marca passa a oferecer um menu exclusivo aos finais de semana e feriados, das 7h30 às 11h30. Durante esse horário, os itens tradicionais do almoço e jantar não estarão disponíveis.

A novidade começa a ser vendida a partir de 21 de fevereiro nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, com previsão de funcionamento até 31 de maio. Ainda não há confirmação sobre prorrogação ou expansão para outras regiões.

Cardápio e preços

O menu reúne 12 opções, sendo nove salgadas e três doces, além de bebidas. A proposta segue o estilo americano, com ovos, bacon, waffles e panquecas.

Entre os principais pratos salgados estão:

Alice Springs Omelette, R$ 53,90

Omelete com frango grelhado, bacon crocante, cogumelos e molho de mel e mostarda.

Scrambled Eggs, R$ 36,90

Ovos mexidos com mix de queijos, três fatias de bacon glaceado, pão tostado na manteiga e requeijão temperado.

Scrambled Eggs Bacon, R$ 46,90

Versão reforçada com mais bacon.

Scrambled Eggs Ribs, R$ 52,90

Ovos mexidos com queijos e costela desfiada.

Cheese Toastie, R$ 44,90

Brioche com queijo tipo emmental, requeijão temperado e molho à base de cheddar, finalizado com crosta gratinada.

Ribs and Cheese on the Toast, R$ 44,90

Costela suína desfiada com queijos gratinados sobre pão italiano tostado.

Há ainda versões infantis de alguns pratos, com preços a partir de R$ 22,90.

Entre as opções doces:

Waffle, R$ 37,90

Servido com morango, banana e caldas de chocolate, doce de leite ou american syrup.

Panquecas, R$ 38,90

Com os mesmos acompanhamentos das waffles.

Bolo de chocolate recheado, R$ 39,90

Recheado com brigadeiro e cobertura de chocolate meio amargo.

Bebidas

Chocolate quente com marshmallows, R$ 27,90

Refil de café coado, café com leite e chá-preto, R$ 15,90

Mimosa com suco de laranja, morango e espumante, R$ 29,90

Havanna Iced Coffee com doce de leite, R$ 19,90