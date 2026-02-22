Acesse sua conta
Ivete Sangalo exibe ‘tanquinho’ em selfie na academia

Ela aproveitou para deixar uma mensagem para os seguidores

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 09:41

Ivete na academia
Ivete na academia Crédito: Reprodução

Sábado também é dia de treinar! Ivete Sangalo mostrou que não tem dia, nem hora para manter a rotina de exercícios. Na noite deste sábado (21), ela compartilhou fotos e vídeos na academia, exibindo um ‘tanquinho’.

Ela aproveitou para deixar uma mensagem motivacional para os seguidores. “Bora! ‘Ah, Ivete, hoje é sábado’… não interessa. Bora! ‘Ah, Ivete, o Carnaval’…para com isso. Bora! Levanta essa bunda daí”, disse.

Ivete compartilhou ainda um momento correndo na esteira enquanto assistia a um vídeo da apresentação de uma banda.

Veja como foi o Carnaval de Ivete Sangalo este ano

Ivete Sangalo estreia no Carnaval 2026 com o Bloco Coruja por Vitor Santos / AgNews
Nicole Bahls prestigia a estreia de Ivete Sangalo no Carnaval 2026 por Vitor Santos / AgNews
Shawn Mendes, Bruna Marquezine e João Lucas prestigiam a estreia de Ivete Sangalo no Carnaval 2026 por Vitor Santos / AgNews
Silvia Braz curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
Tia Má curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
João Lucas e Bruna Marquezine chegam no trio de Ivete Sangalo por Tomzé Fonseca/ Agnews
Hugo Gloss curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador. por Agnews
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador. por Agnews
Ivete Sangalo se emociona em homenagem a Preta Gil em frente ao Expresso 2222 por Reprodução/TV Bahia
Ivete Sangalo 'abandona' escolta ao perceber que PMs batiam de cacetete no povo para abrir caminho; veja vídeo por Reprodução
Marcelo e Ivete Sangalo por Reprodução
João Gomes admite nervosismo e surpreende Ivete Sangalo ao cantar em trio por WEBERT BELICIO
Ivete encontra influenciador que fingiu ser seu sobrinho para conseguir foto com cantor internacional por Wlb.Oficial/Divulgação
Ivete Sangalo estende percurso no circuito Osmar por Reprodução/Redes sociais
Ivete Sangalo reuniu multidão no Campo Grande por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete dança com o filho, Marcelo por Reprodução
Ivete recebe Daniela Mercury em seu trio em Salvador por Vitor Santos/ AgNews
Ivete na Pipoca na Superterça de Carnaval de Salvador por Vitor Santos / AgNews
Ivete Sangalo arrasta multidão na pipoca na Superterça do Carnaval de Salvador por Maria Raquel Brito/CORREIO
Ivete Sangalo arrasta multidão na pipoca na Superterça do Carnaval de Salvador por Maria Raquel Brito/CORREIO
Ivete Sangalo arrasta multidão na pipoca na Superterça do Carnaval de Salvador por Maria Raquel Brito/CORREIO
1 de 22
Ivete Sangalo estreia no Carnaval 2026 com o Bloco Coruja por Vitor Santos / AgNews

Leia mais em Alô Alô Bahia, parceiro do CORREIO.

Tags:

Ivete Sangalo

