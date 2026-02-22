Ivete Sangalo exibe ‘tanquinho’ em selfie na academia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 09:41
Sábado também é dia de treinar! Ivete Sangalo mostrou que não tem dia, nem hora para manter a rotina de exercícios. Na noite deste sábado (21), ela compartilhou fotos e vídeos na academia, exibindo um ‘tanquinho’.
Ela aproveitou para deixar uma mensagem motivacional para os seguidores. “Bora! ‘Ah, Ivete, hoje é sábado’… não interessa. Bora! ‘Ah, Ivete, o Carnaval’…para com isso. Bora! Levanta essa bunda daí”, disse.
Ivete compartilhou ainda um momento correndo na esteira enquanto assistia a um vídeo da apresentação de uma banda.
