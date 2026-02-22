Idoso musculoso de 91 anos tem sétimo filho com mulher de 39 e se irrita com críticas: 'Tenho espírito de 30'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 09:00
O francês Pierre Sablé, de 91 anos, comemorou o nascimento da sétima filha, Louisa Maria, fruto do relacionamento com a companheira Aïcha, de 39 anos. A bebê nasceu há sete meses e é a caçula de uma família que reúne filhos de diferentes relacionamentos ao longo da vida dele.
Antes de Louisa Maria, Pierre já era pai de seis filhos com mães diferentes. A filha mais velha, Carole, tem 60 anos, o que significa que é seis décadas mais velha que a irmã recém-nascida. Ele também é pai de Julie, Pauline, Céleste e Jeanne. Um filho, Jean-Pierre, já falecido, também faz parte da história da família.
Pierre Sablé
Em entrevista ao jornal francês Le Parisien, Pierre afirmou que não se preocupa com julgamentos sobre a diferença de idade no relacionamento ou sobre a paternidade aos 91 anos. “Quem me conhece sabe que faço o que quero e não tenho que dar satisfação a ninguém”, declarou.
Segundo ele, a disposição física ajuda a explicar a vitalidade. O francês contou que pratica corrida e trail running e que mantém uma rotina ativa. “Sou o único que corre, que pratica trail running. Trabalho como se tivesse vinte anos a menos”, disse ao jornal.
Aïcha, atual companheira de Pierre, afirma estar feliz na relação e descreve o parceiro como um bom pai e um ótimo companheiro, apesar da diferença de 52 anos entre os dois. O casal se conheceu na região dos Pirenéus, onde ele passou a trabalhar como agricultor após deixar a carreira no mercado imobiliário.
Pierre também comentou que sempre preferiu conviver com pessoas mais jovens, mas rejeita o rótulo de “playboy envelhecido”. Ele afirma que se sente com “30 anos de espírito” e diz que a nova filha representa mais um capítulo importante em sua trajetória familiar.