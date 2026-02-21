Acesse sua conta
Avalanche na Califórnia mata grupo de mães que viajavam para esquiar na Serra Nevada

Seis amigas da região da Baía de São Francisco morreram após serem atingidas por avalanche perto de Lake Tahoe

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 13:15

Avalanche matou grupo de mães
Avalanche matou grupo de mães Crédito: Divulgação/ Nevada County Sheriff’s Office

Uma avalanche na região da Serra Nevada, na Califórnia, provocou a morte de seis mulheres que participavam de uma viagem de esqui próxima a Lake Tahoe. As vítimas, todas mães e amigas de longa data, eram da região da Baía de São Francisco e costumavam viajar juntas para a área montanhosa durante o inverno.

Segundo comunicado divulgado pelas famílias, morreram Carrie Atkin, Liz Clabaugh, Danielle Keatley, Kate Morse, Caroline Sekar e Kate Vitt. Elas estavam em uma viagem guiada de duas noites para os refúgios de montanha de Frog Lake, perto de Truckee, na Califórnia. De acordo com parentes, todas eram esquiadoras experientes e utilizavam equipamentos de segurança para avalanche.

As vítimas mantinham forte vínculo de amizade e, em sua maioria, criaram os filhos na região da Baía de São Francisco. A viagem havia sido planejada com antecedência e fazia parte de uma rotina de encontros em torno do esporte.

Além das seis amigas, outras pessoas integravam o grupo maior da expedição. Autoridades locais informaram que oito corpos foram localizados na montanha, mas as equipes de resgate enfrentam dificuldades para realizar a remoção devido às condições climáticas severas. Uma nona pessoa segue desaparecida e é considerada presumivelmente morta.

A empresa Blackbird Mountain Guides informou que três dos quatro guias que acompanhavam a expedição morreram na avalanche. Outros participantes da viagem sobreviveram.

A área afetada fica nas proximidades de Castle Peak, região bastante frequentada por esquiadores fora de pista. O U.S. Forest Service anunciou o fechamento temporário da área até 15 de março, citando instabilidade na camada de neve e a necessidade de continuidade das buscas.

Autoridades do Condado de Nevada afirmaram que os nomes oficiais das vítimas só serão confirmados após a recuperação dos corpos. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou que a tragédia impactou profundamente a comunidade local, especialmente famílias ligadas à região de Sugar Bowl e Lake Tahoe.

A avalanche é considerada a mais letal da história recente da Califórnia e uma das mais graves já registradas nos Estados Unidos, segundo autoridades locais.

