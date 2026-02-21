Acesse sua conta
Dado Dolabella gargalha ao ver vídeo de Luana Piovani sambando na Sapucaí

Ator comentou publicação que debochava da performance da atriz no desfile da Império Serrano

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 11:08

Luana Piovani e Dado Dolabella
Luana Piovani e Dado Dolabella Crédito: Reprodução

O Carnaval terminou, mas os desdobramentos seguem movimentando as redes sociais. O ator Dado Dolabella virou assunto após reagir com emojis de risada a um vídeo que ironizava a performance de Luana Piovani na Marquês de Sapucaí.

Luana desfilou como musa da Império Serrano, marcando seu retorno à avenida após duas décadas. A escola ficou em quarto lugar na Série Ouro do carnaval carioca com enredo em homenagem à escritora Conceição Evaristo.

Em meio à repercussão do desfile, uma influenciadora publicou um vídeo dublando de forma irônica a apresentação da atriz e escreveu: “Luana na sua tela representando a quarta-feira de cinzas.”

Nos comentários, Dado Dolabella deixou apenas uma sequência de emojis de risada. A interação chamou atenção dos internautas, especialmente pelo histórico conturbado entre os dois. O casal teve um relacionamento no passado, marcado por conflitos e episódios que ganharam grande repercussão na mídia.

A reação do ator dividiu opiniões nas redes. Alguns usuários criticaram a postura, enquanto outros ironizaram a situação. Até o momento, Luana Piovani não se manifestou sobre o comentário.

As polêmicas de Luana Piovani

Comentário de Luana Piovani por Reprodução/Instagram
Neymar processou Luana por injúria e difamação, e pediu indenização de R$ 50 mil por tê-lo chamado de "escroto" e "mau-caráter" ao apoiar a chamada PEC das praias. Luana, por sua vez, recusou a proposta de acordo, que incluía um pedido de desculpas público por Reprodução/Instagram
Em um story no Instagram, a protagonista de "A Mulher Invisível" compartilhou uma publicação e aproveitou para alfinetar o ex-marido de Grazi Massafera. "Bora, mulherada! Bora parar de ser 'vítima' de fuça 'bonita'. Está aí o Brad Pitt que não vale nada" por Reprodução / Redes Sociais
Mortes Caraíva: Luana Piovani atacou a polícia baiana, que foi apontada por familiares e amigos de um guia turístico morto durante uma operação policial no estado por Rede Social
Luana criticou o uso da imagem de crianças em campanhas publicitárias, e fãs apontaram indiretas à influenciadora Virgínia. A polêmica viralizou. por Reprodução/Edilson Rodrigues/Agência Senado
Após o cantor defender a esposa Virgínia em meio a críticas, Luana disparou: “Cada um com seu conteúdo”. A internet entendeu como ironia ao estilo do cantor por Reprodução/Instagram
O namoro com Dado terminou em escândalo, após Luana acusá-lo de agressão física. O caso ganhou grande repercussão na época. por Reprodução
Após Wanessa reatar com Dado Dolabella, Luana fez postagens enigmáticas nas redes. Internautas interpretaram como recado direto para a cantora. por Reprodução
Luana Piovani usou as redes sociais para se posicionar contra a absolvição de Daniel Alves, após a Justiça espanhola anular sua condenação por agressão sexual.  por Reprodução/Instagram
Luana Piovani é processada por Sari Corte Real após ter criticado, nas redes sociais, a decisão judicial relacionada à morte do menino Miguel, que caiu do nono andar de um prédio no Recife. Condenada por abandono de incapaz com resultado em morte, Sari alega que as declarações de Piovani lhe causaram danos morais e está pedindo uma indenização de R$ 50 mil. por Reprodução Redes Sociais / TV Globo
Luana e Pedro, pai de seus filhos, já protagonizaram diversas trocas de farpas nas redes, especialmente sobre a criação dos filhos. por Reprodução
Luana Piovani criticou Pedro Scooby nas redes sociais e o chamou de ingrato por mover processo contra ela por Reprodução/ Instagram
1 de 12
Comentário de Luana Piovani por Reprodução/Instagram

