Dado Dolabella gargalha ao ver vídeo de Luana Piovani sambando na Sapucaí

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 11:08
O Carnaval terminou, mas os desdobramentos seguem movimentando as redes sociais. O ator Dado Dolabella virou assunto após reagir com emojis de risada a um vídeo que ironizava a performance de Luana Piovani na Marquês de Sapucaí.
Luana desfilou como musa da Império Serrano, marcando seu retorno à avenida após duas décadas. A escola ficou em quarto lugar na Série Ouro do carnaval carioca com enredo em homenagem à escritora Conceição Evaristo.
Em meio à repercussão do desfile, uma influenciadora publicou um vídeo dublando de forma irônica a apresentação da atriz e escreveu: “Luana na sua tela representando a quarta-feira de cinzas.”
Nos comentários, Dado Dolabella deixou apenas uma sequência de emojis de risada. A interação chamou atenção dos internautas, especialmente pelo histórico conturbado entre os dois. O casal teve um relacionamento no passado, marcado por conflitos e episódios que ganharam grande repercussão na mídia.
A reação do ator dividiu opiniões nas redes. Alguns usuários criticaram a postura, enquanto outros ironizaram a situação. Até o momento, Luana Piovani não se manifestou sobre o comentário.
As polêmicas de Luana Piovani