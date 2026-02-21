DEBOCHE

Dado Dolabella gargalha ao ver vídeo de Luana Piovani sambando na Sapucaí

Ator comentou publicação que debochava da performance da atriz no desfile da Império Serrano

Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 11:08

Luana Piovani e Dado Dolabella Crédito: Reprodução

O Carnaval terminou, mas os desdobramentos seguem movimentando as redes sociais. O ator Dado Dolabella virou assunto após reagir com emojis de risada a um vídeo que ironizava a performance de Luana Piovani na Marquês de Sapucaí.

Luana desfilou como musa da Império Serrano, marcando seu retorno à avenida após duas décadas. A escola ficou em quarto lugar na Série Ouro do carnaval carioca com enredo em homenagem à escritora Conceição Evaristo.

Em meio à repercussão do desfile, uma influenciadora publicou um vídeo dublando de forma irônica a apresentação da atriz e escreveu: “Luana na sua tela representando a quarta-feira de cinzas.”

Nos comentários, Dado Dolabella deixou apenas uma sequência de emojis de risada. A interação chamou atenção dos internautas, especialmente pelo histórico conturbado entre os dois. O casal teve um relacionamento no passado, marcado por conflitos e episódios que ganharam grande repercussão na mídia.

A reação do ator dividiu opiniões nas redes. Alguns usuários criticaram a postura, enquanto outros ironizaram a situação. Até o momento, Luana Piovani não se manifestou sobre o comentário.