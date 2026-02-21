ASTROLOGIA

Depois de hoje (21 de fevereiro), tudo começa a se encaixar para 3 signos que insistiram até o fim

Paciência, repetição e comprometimento com o processo fazem com que avanços concretos finalmente apareçam para alguns signos

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 07:00

Depois deste sábado, dia 21 de fevereiro, a sensação é clara: algo finalmente se organiza. O progresso não vem por impulso, mas por constância. Para alguns signos, o dia marca um ponto de virada silencioso, em que ideias ganham forma, esforços começam a ser reconhecidos e o caminho escolhido prova que estava certo. Tudo passa a fluir porque houve persistência suficiente para sustentar o processo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: A dispersão dá lugar ao foco, e isso muda tudo. Suas ideias deixam de competir entre si e passam a trabalhar juntas. O que antes parecia confuso agora ganha direção, permitindo que você avance com mais segurança. Planejar o futuro se torna mais simples quando você decide se comprometer com o que realmente importa.

Dica cósmica: concluir é tão importante quanto começar.

Virgem: Você sempre soube que progresso acontece passo a passo, mas agora consegue ver o resultado desse cuidado. Detalhes que pareciam pequenos revelam seu valor ao formar algo maior. O reconhecimento não vem do acaso, mas da disciplina que você manteve mesmo sem garantias.

Dica cósmica: confie no método que você construiu.

Capricórnio: Anos de esforço começam a se materializar de forma concreta. O que antes exigia fé agora oferece provas. Estrutura, consistência e resiliência criam resultados visíveis, e você percebe que nada foi em vão. O que você construiu se sustenta sozinho.

Dica cósmica: permita-se reconhecer a própria conquista.