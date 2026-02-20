LIQUIDAÇÃO

Pós-Carnaval: Ferreira Costa oferece descontos de até 50% em itens selecionados

Itens para higienização de ambientes e armazenamento de fantasias ganham destaque no pós-folia

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 23:04

Ferreira Costa Crédito: Divulgação

Com o fim do Carnaval, a Ferreira Costa intensificou a oferta de produtos de limpeza e organização e anunciou descontos de até 50% em itens selecionados. Os produtos estão disponíveis nas lojas físicas e no site da rede.

Entre os produtos voltados ao armazenamento de fantasias e acessórios estão caixas organizadoras, sacos a vácuo, cabides e organizadores multiuso. A proposta é facilitar a organização e conservação de roupas, máscaras e adereços utilizados durante a folia.

Confira algumas das ofertas da liquidação da Ferreira Costa 1 de 9

Para remover resíduos de maquiagem, glitter, suor e manchas comuns nas fantasias, a rede conta com sabões líquidos e em pó, tira-manchas, desinfetantes, água sanitária, álcool, limpadores perfumados e neutralizadores de odores, além de utensílios como panos de microfibra, escovas e baldes, garantindo uma higienização eficiente antes do armazenamento.