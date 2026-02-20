Acesse sua conta
Bombeiros usam helicóptero para salvar homem infartado na Ilha de Itaparica

Vítima foi transferida às pressas para Salvador na manhã desta sexta (20)

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 21:04

Um homem, vítima de infarto agudo na Ilha de Itaparica, foi transferido às pressas de helicóptero para um hospital de Salvador. A operação de resgate aéreo mobilizou o Grupamento de Operações Aéreas (GOA) do Corpo de Bombeiros na manhã desta sexta-feira (20). A rapidez na transferência foi considerada crucial devido à natureza crítica de eventos cardíacos.

Antes do embarque, o paciente recebeu os primeiros socorros em uma unidade de saúde local. Após ser estabilizado pela equipe médica em solo, o homem foi levado ao Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) da ilha, onde a aeronave da corporação realizou o pouso para o resgate.

Durante todo o voo, a vítima foi acompanhada e monitorada por uma equipe especializada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O destino final foi o Hospital Ana Nery, em Salvador, unidade que é referência em cardiologia, onde o paciente deu continuidade ao tratamento especializado.

A utilização de aeronaves em casos de alta complexidade, como o desta sexta-feira, é uma estratégia vital para reduzir o chamado "tempo-resposta". Em ocorrências de infarto, cada minuto é determinante para evitar sequelas graves ou o óbito do paciente.

