RESGATE NOS CÉUS

Bombeiros usam helicóptero para salvar homem infartado na Ilha de Itaparica

Vítima foi transferida às pressas para Salvador na manhã desta sexta (20)

Nauan Sacramento

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 21:04

Bombeiros usam helicóptero para salvar homem infartado na Ilha de Itaparica

Um homem, vítima de infarto agudo na Ilha de Itaparica, foi transferido às pressas de helicóptero para um hospital de Salvador. A operação de resgate aéreo mobilizou o Grupamento de Operações Aéreas (GOA) do Corpo de Bombeiros na manhã desta sexta-feira (20). A rapidez na transferência foi considerada crucial devido à natureza crítica de eventos cardíacos.

Antes do embarque, o paciente recebeu os primeiros socorros em uma unidade de saúde local. Após ser estabilizado pela equipe médica em solo, o homem foi levado ao Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) da ilha, onde a aeronave da corporação realizou o pouso para o resgate.

Durante todo o voo, a vítima foi acompanhada e monitorada por uma equipe especializada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O destino final foi o Hospital Ana Nery, em Salvador, unidade que é referência em cardiologia, onde o paciente deu continuidade ao tratamento especializado.