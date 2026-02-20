BAHIA

Homem é preso ao tentar vender cabos de energia furtados da Coelba

Suspeito informou que teria adquirido o material em Alagoinhas

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 20:09

Cabos de energia foram furtados em Alagoinhas Crédito: Divulgação/PCBA

Um homem de 34 anos foi preso na cidade de Conceição do Coite, no nordeste baiano, suspeito de receptação qualificada. Ele foi flagrado tentando vender cabos de energia furtados da empresa Neoenergia Coelba. Ele foi encontrado e preso nesta quinta-feira (19).

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o suspeito anunciava nas redes sociais a venda de materiais furtados da concessionária e exibia adesivos de identificação da empresa. O crime ocorreu em 19 de agosto de 2025.

Na residência do investigado, foram apreendidos diversos fios elétricos e conectores. Os materiais apresentavam adesivos identificadores da empresa, o que reforçou os indícios de origem ilícita.