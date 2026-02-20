Homem é preso ao tentar vender cabos de energia furtados da Coelba

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 20:09
Um homem de 34 anos foi preso na cidade de Conceição do Coite, no nordeste baiano, suspeito de receptação qualificada. Ele foi flagrado tentando vender cabos de energia furtados da empresa Neoenergia Coelba. Ele foi encontrado e preso nesta quinta-feira (19).
De acordo com as investigações da Polícia Civil, o suspeito anunciava nas redes sociais a venda de materiais furtados da concessionária e exibia adesivos de identificação da empresa. O crime ocorreu em 19 de agosto de 2025.
Na residência do investigado, foram apreendidos diversos fios elétricos e conectores. Os materiais apresentavam adesivos identificadores da empresa, o que reforçou os indícios de origem ilícita.
Ao ser questionado sobre a procedência dos objetos, o homem informou inicialmente que os teria adquirido no município de Alagoinhas. Ele foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.