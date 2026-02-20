Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso ao tentar vender cabos de energia furtados da Coelba

Suspeito informou que teria adquirido o material em Alagoinhas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 20:09

Cabos de energia foram furtados em Alagoinhas
Cabos de energia foram furtados em Alagoinhas Crédito: Divulgação/PCBA

Um homem de 34 anos foi preso na cidade de Conceição do Coite, no nordeste baiano, suspeito de receptação qualificada. Ele foi flagrado tentando vender cabos de energia furtados da empresa Neoenergia Coelba. Ele foi encontrado e  preso nesta quinta-feira (19).

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o suspeito anunciava nas redes sociais a venda de materiais furtados da concessionária e exibia adesivos de identificação da empresa. O crime ocorreu em 19 de agosto de 2025.

Na residência do investigado, foram apreendidos diversos fios elétricos e conectores. Os materiais apresentavam adesivos identificadores da empresa, o que reforçou os indícios de origem ilícita.

Ao ser questionado sobre a procedência dos objetos, o homem informou inicialmente que os teria adquirido no município de Alagoinhas. Ele foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

Mais recentes

Imagem - Pós-Carnaval: Ferreira Costa oferece descontos de até 50% em itens selecionados

Pós-Carnaval: Ferreira Costa oferece descontos de até 50% em itens selecionados
Imagem - Morre, aos 40 anos, o poeta e músico baiano Tiago West

Morre, aos 40 anos, o poeta e músico baiano Tiago West
Imagem - Bombeiros usam helicóptero para salvar homem infartado na Ilha de Itaparica

Bombeiros usam helicóptero para salvar homem infartado na Ilha de Itaparica

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão