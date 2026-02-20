LUTO

Morre, aos 40 anos, o poeta e músico baiano Tiago West

Escritor faleceu em Recife, cidade onde residia desde a infância

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 22:00

Tiago West e suas obras Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Morreu na última quarta-feira (18) o poeta urbano Tiago West, aos 40 anos. O escritor faleceu em Recife, capital pernambucana, onde morava desde a infância. O corpo do artista foi sepultado nesta quinta-feira (19), no Cemitério Memorial Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes.

Tiago passou mal enquanto estava sozinho em casa, segundo informações do portal g1. Ele chegou a solicitar uma corrida por aplicativo de transporte e foi levado ao Hospital Santa Joana. Familiares relataram que o escritor desmaiou cerca de três minutos antes de chegar à unidade de saúde e, mesmo após tentativas de reanimação, morreu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

A Prefeitura do Recife lamentou a morte do artista e ressaltou o legado de obras deixado por ele. “Do riso à reflexão, as telas de West sempre foram o diálogo necessário e insubstituível na cidade do Recife”, diz o comunicado.

“Dono de um dom incrível, unia poesia e artes visuais e encantava com obras cheias de essência. Meus sentimentos à família, amigos e admiradores”, lamentou também a vereadora recifense Liana Cirne.

Nascido em Salvador, Tiago foi para Recife aos 4 anos de idade. Em Pernambuco, formou-se em música e, desde muito cedo, também tinha apego pela escrita. Ao longo da vida, desenvolveu seu trabalho entre a poesia e as artes visuais.