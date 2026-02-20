EMPOLGAÇÃO

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Enquanto em 30 dias um hospital atende, em média, quatro casos, em cinco dias de folia foram cinco casos registrados

Monique Lobo

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 21:51

Crescimento de casos também foi notado em outros períodos de festas Crédito: Shutterstock

O que é considerada uma lesão rara, no período do Carnaval se torna mais comum. Os casos de fratura peniana crescem vertiginosamente em períodos de festa. É o que aponta um levantamento feito com base em ocorrências atendidas no Hospital Souza Aguiar, do Rio de Janeiro. As informações são do O Globo.

Em um mês comum, a unidade costuma atender, em média, quatro casos. Em cinco dias do Carnaval deste ano esse número foi superado: foram cinco casos, um por dia. Um aumento de mais de sete vezes se comparamos o mesmo período de cinco dias.

O crescimento nas ocorrências também foi notado entre o Natal e o Réveillon do ano passado, quando em uma semana foram contabilizados oito pacientes com a fratura.

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS-RJ), 571 atendimentos de fratura peniana foram registrados de 2024 até o dia 8 de fevereiro deste ano.

Para o chefe do setor de Urologia do hospital, o urologista Leandro Koifman, esse cenário exige atenção. "A gente atende fratura peniana o ano inteiro. Mas nos períodos festivos, como carnaval, Natal e férias de verão, o número aumenta de forma evidente. Somos referência estadual em emergência urológica há 25 anos. Já catalogamos mais de 550 casos nesse período. Não é algo que nos surpreenda, mas é algo que preocupa", revelou em entrevista ao O Globo.

O que é uma fratura peniana?

O pênis não possui osso, então o termo fratura está relacionado ao rompimento da túnica albugínea, que é a membrana que reveste os corpos cavernosos. Os corpos cavernosos, por sua vez, são as estruturas do pênis que se enchem de sangue para provocar a ereção.