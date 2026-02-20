JUSTIÇA

Mulher recebe pedido errado, aciona a Justiça e é indenizada após passar mal com estrogonofe

Consumidora pediu por aplicativo um estrogonofe de frango, mas, ao comer, notou ser de camarão, alimento que lhe dá alergia

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 22:15

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) condenou a LCA Restaurantes, que tem como nome fantasia Vivenda do Camarão Express, a indenizar uma consumidora que foi parar no hospital após um pedido por delivery vir errado.

Na ocasião, a mulher pediu um estrogonofe de frango, mas recebeu um de camarão, alimento que lhe dá alergia. Segundo a sentença, a consumidora percebeu o erro do pedido após ingerir alimento. Ao consumi-lo, sofreu uma reação alérgica grave, e o seu rosto ficou inchado. Ela então se encaminhou ao hospital para um atendimento emergencial.