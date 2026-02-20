Acesse sua conta
Mulher recebe pedido errado, aciona a Justiça e é indenizada após passar mal com estrogonofe

Consumidora pediu por aplicativo um estrogonofe de frango, mas, ao comer, notou ser de camarão, alimento que lhe dá alergia

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 22:15

Estrogonofe de frango (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)
Estrogonofe de frango Crédito: Imagem: WS-Studio | Shutterstock

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) condenou a LCA Restaurantes, que tem como nome fantasia Vivenda do Camarão Express, a indenizar uma consumidora que foi parar no hospital após um pedido por delivery vir errado. 

Na ocasião, a mulher pediu um estrogonofe de frango, mas recebeu um de camarão, alimento que lhe dá alergia. Segundo a sentença, a consumidora percebeu o erro do pedido após ingerir alimento. Ao consumi-lo, sofreu uma reação alérgica grave, e o seu rosto ficou inchado. Ela então se encaminhou ao hospital para um atendimento emergencial.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

