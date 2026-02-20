SAÚDE

Anvisa investiga 65 mortes associadas a Ozempic, Mounjaro e outras canetas emagrecedoras

Além disso, agência registrou mais de 2 mil eventos adversos relacionados ao uso dos medicamentos

Monique Lobo

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 20:28

Casos aconteceram entre dezembro de 2018 e dezembro de 2025 Crédito: Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) investiga a relação do uso de canetas emagrecedoras com 65 mortes registradas no país. Os casos aconteceram entre dezembro de 2018 e dezembro do ano passado. As informações são da Agência Pública.

Além disso, a agência também registrou 2.436 notificações de eventos adversos relacionados ao uso dos medicamentos, incluindo náuseas, diarreia e até "experiência de morte iminente".

As notificações envolvem quatro tipo de medicamentos: a semaglutida (presente na Ozempic e Wegovy), a liraglutida, a dulaglutida e tirzepatida (presentes no Mounjaro).

Não há nos registros, no entanto, a informação sobre a regularidade dos medicamentos utilizados por essas pessoas, se eram falsos, se foram prescritos por médicos etc.

No início do mês, a Anvisa já havia divulgado a investigação de seis mortes suspeitas por pancreatite associada ao uso de canetas emagrecedoras. Esses casos estão ligados aos medicamentos Ozempic, Mounjaro, Saxenda.