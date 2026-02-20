Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anvisa investiga 65 mortes associadas a Ozempic, Mounjaro e outras canetas emagrecedoras

Além disso, agência registrou mais de 2 mil eventos adversos relacionados ao uso dos medicamentos

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 20:28

Aplicação de Mounjaro
Casos aconteceram entre dezembro de 2018 e dezembro de 2025 Crédito: Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) investiga a relação do uso de canetas emagrecedoras com 65 mortes registradas no país. Os casos aconteceram entre dezembro de 2018 e dezembro do ano passado. As informações são da Agência Pública.

Além disso, a agência também registrou 2.436 notificações de eventos adversos relacionados ao uso dos medicamentos, incluindo náuseas, diarreia e até "experiência de morte iminente".

As notificações envolvem quatro tipo de medicamentos: a semaglutida (presente na Ozempic e Wegovy), a liraglutida, a dulaglutida e tirzepatida (presentes no Mounjaro).

Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo

Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas por Reprodução
Um dos riscos é de desenvolver problemas na coluna e nas articulações por Reprodução
Efeitos colaterais comuns na pele são aparência envelhecida e flacidez no rosto por Reprodução
A queda de cabelo tem sido relatada como efeito adverso por Reprodução
Problemas gastrointestinais são efeitos adversos das canetas emagrecedoras por Reprodução
Hemorroidas podem ser uma consequência das canetas emagrecedoras por Shutterstock
Um estudo recente mostrou que os medicamentos podem prejudicar o botox por Shutterstock
1 de 7
Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas por Reprodução

Não há nos registros, no entanto, a informação sobre a regularidade dos medicamentos utilizados por essas pessoas, se eram falsos, se foram prescritos por médicos etc.

No início do mês, a Anvisa já havia divulgado a investigação de seis mortes suspeitas por pancreatite associada ao uso de canetas emagrecedoras. Esses casos estão ligados aos medicamentos Ozempic, Mounjaro, Saxenda.

No entanto, o dado geral, considerando todas as causas é dez vezes maior. Já quanto aos eventos adversos, os casos mais graves representam apenas 1% do total, ou 71 ocorrências do total de 2.436.

Leia mais

Imagem - Veja quais marcas de canetas emagrecedoras estão associadas às seis mortes suspeitas por pancreatite

Veja quais marcas de canetas emagrecedoras estão associadas às seis mortes suspeitas por pancreatite

Imagem - Anvisa emite alerta sobre risco de uso de canetas emagrecedoras após casos de pancreatite

Anvisa emite alerta sobre risco de uso de canetas emagrecedoras após casos de pancreatite

Imagem - Ozempic só no shopping: canetas emagrecedoras somem das farmácias de bairro em Salvador

Ozempic só no shopping: canetas emagrecedoras somem das farmácias de bairro em Salvador

Tags:

Anvisa Mortes Ozempic Mounjaro Investigação Canetas Emagrecedoras

Mais recentes

Imagem - Mulher recebe pedido errado, aciona a Justiça e é indenizada após passar mal com estrogonofe

Mulher recebe pedido errado, aciona a Justiça e é indenizada após passar mal com estrogonofe
Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
Imagem - Pé-de-Meia: MEC divulga calendário e novas regras do programa para 2026

Pé-de-Meia: MEC divulga calendário e novas regras do programa para 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão