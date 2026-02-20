Anvisa investiga 65 mortes associadas a Ozempic, Mounjaro e outras canetas emagrecedoras

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 20:28
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) investiga a relação do uso de canetas emagrecedoras com 65 mortes registradas no país. Os casos aconteceram entre dezembro de 2018 e dezembro do ano passado. As informações são da Agência Pública.
Além disso, a agência também registrou 2.436 notificações de eventos adversos relacionados ao uso dos medicamentos, incluindo náuseas, diarreia e até "experiência de morte iminente".
As notificações envolvem quatro tipo de medicamentos: a semaglutida (presente na Ozempic e Wegovy), a liraglutida, a dulaglutida e tirzepatida (presentes no Mounjaro).
Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo
Não há nos registros, no entanto, a informação sobre a regularidade dos medicamentos utilizados por essas pessoas, se eram falsos, se foram prescritos por médicos etc.
No início do mês, a Anvisa já havia divulgado a investigação de seis mortes suspeitas por pancreatite associada ao uso de canetas emagrecedoras. Esses casos estão ligados aos medicamentos Ozempic, Mounjaro, Saxenda.
No entanto, o dado geral, considerando todas as causas é dez vezes maior. Já quanto aos eventos adversos, os casos mais graves representam apenas 1% do total, ou 71 ocorrências do total de 2.436.