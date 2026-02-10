Acesse sua conta
Veja quais marcas de canetas emagrecedoras estão associadas às seis mortes suspeitas por pancreatite

Levantamento foi feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

  Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 18:01

Canetas emagrecedoras
Marcas populares no país de canetas emagrecedoras estão associadas à mortes por pancreatite  Crédito: Reprodução

O uso de canetas emagrecedoras está relacionado a seis mortes suspeitas e outros 225 casos de pancreatite notificados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde 2020. Na segunda-feira (9), o órgão emitiu um alerta de para reforçar os riscos do uso indevido do medicamento.

Os casos estão relacionados aos medicamentos produzidos pelas principais marcas presentes no mercado brasileiro: Ozempic, Mounjaro, Saxenda. Um levantamento feito pela Anvisa, divulgado pelo G1, detalha quantos registros estão ligados a cada marca.

De acordo com as informações, são:

  • Dois casos suspeitos de mortes por pancreatite associados ao uso de Ozempic;

  • Três casos suspeitos de mortes por pancreatite associados ao uso de Saxenda;

  • Um caso suspeito de morte por pancreatite associado ao uso de Mounjaro.

A agência alerta que as notificações são feitas citando os nomes comerciais das canetas emagrecedoras, mas que pode envolver produtos que não são originais.

As farmacêuticas responsáveis pelos medicamentos aconselharam os pacientes a fazer acompanhamento médico e interromper o tratamento em caso de sintomas de pancreatite. "Vários fatores de risco estão implicados no desenvolvimento de pancreatite, incluindo diabetes e obesidade. A pancreatite aguda está incluída como uma reação adversa a medicamentos (RAM) nas bulas de todos os produtos GLP-1 RA comercializados, incluindo Ozempic®, Rybelsus® e Wegovy®, Victoza® e Saxenda®. Os pacientes devem ser informados sobre os sintomas característicos e orientados a descontinuar o tratamento com semaglutida/liraglutida caso haja suspeita de pancreatite, e sugere-se ter cautela em pacientes com histórico de pancreatite prévia", afirmou a Novo Nordisk, responsável por Saxenda e Ozempic, em nota enviada ao G1.

A Eli Lilly, responsável pelo Mounjaro, acrescentou, também em nota enviada ao G1, que: "A bula de Mounjaro (tirzepatida) adverte que a inflamação do pâncreas (pancreatite aguda) é uma reação adversa incomum e aconselha os pacientes a conversarem com seu médico para obter mais informações sobre os sintomas de pancreatite e informar o médico e interromper o tratamento em caso de suspeita de pancreatite durante o tratamento com Mounjaro".

