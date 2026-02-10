GUERRA

Itamaraty confirma 22 mortes e 44 desaparecimentos de brasileiros na Ucrânia

Jovens brasileiros vêm sendo recrutados, por meio de páginas oficiais na internet, para lutar na guerra da Ucrânia

Metrópoles

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 19:18

Felipe de Almeida Borges Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O Ministério das Relações Exteriores registrou 22 brasileiros mortos e 44 desaparecidos durante a guerra na Ucrânia. As informações foram obtidas pelo Metrópoles, nesta terça-feira (10).

