Itamaraty confirma 22 mortes e 44 desaparecimentos de brasileiros na Ucrânia

Jovens brasileiros vêm sendo recrutados, por meio de páginas oficiais na internet, para lutar na guerra da Ucrânia

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 19:18

Felipe de Almeida Borges
Felipe de Almeida Borges Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O Ministério das Relações Exteriores registrou 22 brasileiros mortos e 44 desaparecidos durante a guerra na Ucrânia. As informações foram obtidas pelo Metrópoles, nesta terça-feira (10).

Brasileiro morreu na Guerra da Ucrânia

Lucas Lima por Reprodução
Lucas Lima por Reprodução
Lucas Lima por Reprodução
Lucas Lima por Reprodução
1 de 4
Lucas Lima por Reprodução

Um dos casos mais recentes é o do jovem Felipe de Almeida Borges, de 25 anos, natural da cidade de Rubinéia, no interior de São Paulo. A mãe do jovem, Clarice Batista de Almeida, confirmou a morte no último mês.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

