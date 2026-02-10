Itamaraty confirma 22 mortes e 44 desaparecimentos de brasileiros na Ucrânia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 19:18
O Ministério das Relações Exteriores registrou 22 brasileiros mortos e 44 desaparecidos durante a guerra na Ucrânia. As informações foram obtidas pelo Metrópoles, nesta terça-feira (10).
Brasileiro morreu na Guerra da Ucrânia
Um dos casos mais recentes é o do jovem Felipe de Almeida Borges, de 25 anos, natural da cidade de Rubinéia, no interior de São Paulo. A mãe do jovem, Clarice Batista de Almeida, confirmou a morte no último mês.