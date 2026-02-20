CRIMES

Foragida desde 2025, ‘Princesinha do Crime’ volta a ser presa em São Paulo

Ela foi presa na manhã desta sexta (20)

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 19:38

Rafaela Sampaio Camorim é conhecida como a 'Princesinha do Crime' Crédito: Reprodução

Foi presa na manhã desta sexta-feira (20) a mulher conhecida como “Princesinha do Crime”. Ela estava foragida desde 2025 e foi capturada na zona sul de São Paulo (SP), suspeita de furtar farmácias. Outras duas pessoas foram presas junto com ela.

A mulher detida é Rafaela Sampaio Camorim, condenada a 12 anos de prisão por integrar uma quadrilha especializada em roubos de veículos de luxo. Ela foi localizada por policiais militares que faziam rondas de rotina no bairro Campo Grande, após receberem denúncia de furto na Rua Sócrates, segundo informações do portal Metrópoles.

Funcionários relataram que Rafaela e outra mulher pegavam os produtos, enquanto um homem aguardava dentro de um carro. Elas teriam furtado cerca de R$ 980 em mercadorias, como desodorantes, em três estabelecimentos diferentes.

Ao serem questionadas, as duas mulheres apresentaram nomes falsos e afirmaram que estavam cometendo os furtos para quitar uma dívida com um agiota. O homem alegou que apenas dava carona às duas.