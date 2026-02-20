Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Foragida desde 2025, ‘Princesinha do Crime’ volta a ser presa em São Paulo

Ela foi presa na manhã desta sexta (20)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 19:38

Rafaela Sampaio Camorim é conhecida como a 'Princesinha do Crime'
Rafaela Sampaio Camorim é conhecida como a 'Princesinha do Crime' Crédito: Reprodução

Foi presa na manhã desta sexta-feira (20) a mulher conhecida como “Princesinha do Crime”. Ela estava foragida desde 2025 e foi capturada na zona sul de São Paulo (SP), suspeita de furtar farmácias. Outras duas pessoas foram presas junto com ela.

A mulher detida é Rafaela Sampaio Camorim, condenada a 12 anos de prisão por integrar uma quadrilha especializada em roubos de veículos de luxo. Ela foi localizada por policiais militares que faziam rondas de rotina no bairro Campo Grande, após receberem denúncia de furto na Rua Sócrates, segundo informações do portal Metrópoles.

Rafaela Sampaio Camorim, a 'Princesinha do Crime'

Rafaela Sampaio Camorim é conhecida como a 'Princesinha do Crime' por Reprodução
Rafaela Sampaio Camorim é conhecida como a 'Princesinha do Crime' por Reprodução
Rafaela Sampaio Camorim é conhecida como a 'Princesinha do Crime' por Reprodução
Rafaela Sampaio Camorim é conhecida como a 'Princesinha do Crime' por Reprodução
1 de 4
Rafaela Sampaio Camorim é conhecida como a 'Princesinha do Crime' por Reprodução

Funcionários relataram que Rafaela e outra mulher pegavam os produtos, enquanto um homem aguardava dentro de um carro. Elas teriam furtado cerca de R$ 980 em mercadorias, como desodorantes, em três estabelecimentos diferentes.

Ao serem questionadas, as duas mulheres apresentaram nomes falsos e afirmaram que estavam cometendo os furtos para quitar uma dívida com um agiota. O homem alegou que apenas dava carona às duas.

Leia mais

Imagem - Justiça libera ‘Japa do PCC’ para passar Natal e Ano Novo com a família

Justiça libera ‘Japa do PCC’ para passar Natal e Ano Novo com a família

Imagem - Motorista é expulso de aplicativo após recusar mais de 4 mil viagens em um mês

Motorista é expulso de aplicativo após recusar mais de 4 mil viagens em um mês

Imagem - Mulher é presa após queimar cachorro com água quente

Mulher é presa após queimar cachorro com água quente

Os três foram conduzidos ao 99º Distrito Policial (Campo Grande), onde as mulheres revelaram seus verdadeiros nomes. O caso foi registrado como furto e falsa identidade.

Mais recentes

Imagem - Mulher recebe pedido errado, aciona a Justiça e é indenizada após passar mal com estrogonofe

Mulher recebe pedido errado, aciona a Justiça e é indenizada após passar mal com estrogonofe
Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
Imagem - Anvisa investiga 65 mortes associadas a Ozempic, Mounjaro e outras canetas emagrecedoras

Anvisa investiga 65 mortes associadas a Ozempic, Mounjaro e outras canetas emagrecedoras

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão