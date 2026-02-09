Acesse sua conta
Mulher é presa após queimar cachorro com água quente

Ela foi alvo de denúncia de moradores da localidade de Mutirão

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 20:24

O cachorro foi encontrado com lesões compatíveis com queimaduras Crédito: Divulgação/PMAL

Uma mulher foi presa por suspeita de cometer o crime de maus-tratos contra um cachorro. Ela foi detida pela polícia na última terça-feira (3), no município de Cajueiro, em Alagoas.

Segundo a Polícia Militar, a mulher passou a ser investigada após denúncia de moradores da localidade de Mutirão. Os relatos indicam que ela teria jogado água quente no animal. A agressão foi registrada em vídeo pelos denunciantes.

O cachorro foi encontrado com lesões compatíveis com queimaduras no local indicado na denúncia. A suspeita foi identificada e conduzida ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Viçosa, onde foi autuada pelo crime de maus-tratos contra animal doméstico.

